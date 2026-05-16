¿Busca empleo en una multinacional? Estas son las certificaciones técnicas más cotizadas en Costa Rica

Las credenciales técnicas que solicitan las compañías internacionales en Costa Rica comenzaron a cambiar durante los últimos procesos de reclutamiento.

La Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde) presentó este 14 de mayo un extracto actualizado de su estudio sobre talento y necesidades de contratación.

La investigación analiza los sectores de servicios corporativos y tecnologías digitales, ciencias de la vida y manufactura.

El documento identifica cuáles certificaciones comenzaron a repetirse con mayor frecuencia dentro de las vacantes publicadas por compañías instaladas en el país.

Los resultados muestran cambios en las áreas técnicas que las empresas consideran prioritarias para sostener operaciones y procesos especializados.

Entre las certificaciones que comenzaron a ganar espacio aparecen credenciales vinculadas con nube, regulación industrial, automatización y mejora de procesos.

En servicios corporativos y tecnologías digitales, las empresas distribuyen la demanda de certificaciones entre gestión operativa, plataformas digitales y soporte tecnológico.

Las áreas con mayor peso dentro de este sector son las siguientes:

Gestión de proyectos: 21%. Desarrollo y programación: 15%. Cloud e infraestructura: 15%. Datos y analítica: 9%. Calidad Lean y regulación: 6%. Gestión de proyectos y calidad: 6%. Ingeniería y manufactura: 6%. Finanzas y administración: 6%. Ciberseguridad: 6%. CRM / Salesforce: 3%.

Las certificaciones específicas más solicitadas por las multinacionales en este sector son:

Project Management.

Six Sigma.

Microsoft Azure.

AWS.

Salesforce Administrator.

Linux.

Python.

La combinación de certificaciones tecnológicas y administrativas evidencia que las empresas están distribuyendo tareas digitales dentro de departamentos que antes dependían principalmente de funciones operativas tradicionales.

En ciencias de la vida, la demanda de certificaciones se concentra principalmente en regulación industrial y procesos de manufactura.

La demanda en esta industria se distribuye de la siguiente manera:

Calidad Lean y regulación: 60%. Ingeniería y manufactura: 30%. Tecnología industrial: 10%.

Para este nicho, los reclutadores exigen:

Six Sigma.

ISO 13485.

GMP (Buenas Prácticas de Manufactura).

Regulación FDA.

Electromecánica.

Las certificaciones relacionadas con regulación y calidad ocupan la mayor parte de la demanda en ciencias de la vida, una señal de que las operaciones del sector mantienen controles técnicos y requisitos regulatorios más estrictos que otras industrias.

Six Sigma aparece entre las certificaciones más solicitadas en varios sectores.

En manufactura, las empresas priorizan certificaciones relacionadas con producción, regulación y seguridad tecnológica.

Las áreas con mayor participación dentro de este sector son:

Ingeniería y manufactura: 50%. Calidad Lean y regulación: 17%. Desarrollo y programación: 17%. Ciberseguridad: 17%.

Las certificaciones específicas más solicitadas son:

Six Sigma.

Electromecánica.

Calidad de suplidores.

La incorporación de programación y ciberseguridad dentro de manufactura refleja que las plantas industriales comenzaron a depender de sistemas conectados y procesos automatizados para sostener sus operaciones.

El estudio también evidencia que varias certificaciones se repiten entre sectores, especialmente aquellas relacionadas con mejora de procesos, automatización y control operativo.

Certificaciones tecnológicas comenzaron a integrarse en procesos manufactureros. (Rafael Pacheco Granados)

Cinde indicó que las multinacionales buscan personal con capacidades técnicas especializadas y manejo de herramientas utilizadas en operaciones internacionales.