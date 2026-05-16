Negocios

¿Busca empleo en una multinacional? Estas son las certificaciones técnicas más cotizadas en Costa Rica

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Por Mathew Chaves

Las credenciales técnicas que solicitan las compañías internacionales en Costa Rica comenzaron a cambiar durante los últimos procesos de reclutamiento.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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