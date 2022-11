¿Cuál es la ambición de Qatar como país anfitrión del ‘Mundial más caro’?

Llegamos a la fecha de la inauguración de la fase final del Mundial de Fútbol Masculino en Qatar, con agenda llena desde este domingo 20 de noviembre hasta el 18 de diciembre próximo.

La polémica acompañó este evento desde la designación de la sede, tanto por la fecha de realización (a final del año, rompiendo la tradición de que sea entre junio y julio) como por el clima, las reglas de comportamiento para aficionados, jugadores y medios, y el régimen político del emirato.

En el primer caso la justificación es que, de haberlo realizado a mediados de año, se habría tenido que soportar temperaturas de hasta 50° C. En noviembre y diciembre la temperatura oscila entre los 25° C y los 30° C, más “agradable” para los visitantes.

Las dificultades hasta la víspera no están excluidas, sin embargo, por la situación atípica para un megaevento como estos de un país como Qatar.

InBev, dueña de la marca Budweiser, solamente puece vender cerveza en los puestos instalados en las zonas de aficionados, pues los anfitriones prohibieron la venta de licor alrededor de los estadios. La firma patrocina los Mundiales desde hace tres décadas y para los eventos de Rusia hace cuatro años y este de Qatar aportó $180 millones.

Inicialmente la venta de cervezas no se permitiría en los estadios y tampoco que los aficionados ingresaran con la bebida a los juegos, de acuerdo con las negociaciones que se tuvieron con el régimen. Pero esta semana también se prohibió la venta en el perímetro de los mismos.

Se esperan 1,5 millones de visitantes donde la fase final del Campeonato Mundial de Fútbol que se inicia este domingo 20 de noviembre en Qatar. (MIGUEL MEDINA/AFP)

Factores de peso Copiado!

¿Qué determinó la elección de la sede? El poder, la influencia y la capacidad económica del emirato de 2,7 millones de habitantes y 11.586 kilómetros cuadrados serían los factores que inclinaron la balanza para su designación.

“Qatar posee el 1,5% de las reservas de hidrocarburos descubiertas en el mundo, lo que —en relación con su superficie— lo convierte en uno de los países más ricos del planeta”, destacó un informe de la firma consultora Deloitte.

¿Cuáles son los objetivos de Qatar, entonces?

La Copa Mundial es “la más cara de la historia del fútbol”, indica Deloitte. Supera en 15 veces al Mundial de Rusia realizado en 2018.

La diferencia se debe a que se debió construir seis estadios nuevos para celebrar los 64 partidos.

Se le suma, empero, la inversión en la climatización de instalaciones, la infraestructura y los servicios que se deben contemplar alrededor de un megaevento como el Campeonato Mundial de Fútbol, que van desde hoteles, medios de transporte y calles hasta redes eléctricas y fluviales y de saneamiento.

El país habría gastado $220 millones y todo por solo un propósito.

“La ambición de Qatar, como la de otros países petroleros, es desarrollar, en base a su riqueza en hidrocarburos, un país de avanzada tecnología, infraestructura y ciencia, que constituya un punto de referencia en el Golfo Pérsico”, dice el informe de Deloitte.

Contará a su favor con la inversión publicitaria a nivel global alrededor del mundo, en una época donde la gran mayoría de las marcas están promoviendo sus productos o servicios por la temporada de fin de año.

Hay mucho interés y las inversiones no son reducidas. De los $5.400 millones de ingresos obtenidos en 2018 (16% más que en el Mundial Brasil 2014), $3.000 millones fueron por derechos de televisión y transmisión. Este año Fox ganó a ESPN en un acuerdo con la FIFA por $400 millones.

La apuesta económica y tecnológica de Qatar es definitiva. Según el Qatar Financial Centre, que brinda servicios y una plataforma para negocios en Doha, el país está preparado para la era digital en todos los ámbitos y se ubica como el mejor lugar para emprendedores de base tecnológica o startups.

Tanto Qatar como Arabia Saudita han estado involucrados en los eventos internacionales realizados dirigidos a startups e inversionistas ángeles.

Qatar organiza, incluso, la Qatar Entrepreneurship Awards and Conference y la Conference on Entrepreneurship and Economic Development, considerados dos de los principales eventos de emprendimiento de Medio Oriente.

Al tiempo que el sector gastronómico y comercial estará atento a los 1,5 millones de aficionados que se estima llegarán en las siguientes cuatro semanas, el país está deseoso de dar a conocer sus emprendimientos en robótica, energía solar y aplicaciones turísticas, entre otras.