Negocios

Cyber Monday vs. Black Friday: revelamos cuándo realmente se alcanzan los precios más bajos del año en Costa Rica

Aunque noviembre concentra la mayor atención de los consumidores, el análisis de este medio revela que algunos productos tecnológicos registraron sus precios más bajos fuera del Black Friday y el Cyber Monday.

EscucharEscuchar
Por Tatiana Soto Morales

El Cyber Monday —ahora extendido a Cyber Week por parte de algunos comercios— promete descuentos imperdibles exclusivos en los sitios web de los comercios. Pero, ¿realmente estas ofertas superan los precios que ya se habían mostrado en los días previos durante el Black Friday?








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Black FridayCyber MondayCosta Rica
Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.