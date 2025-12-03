Cyber Monday vs. Black Friday: revelamos cuándo realmente se alcanzan los precios más bajos del año en Costa Rica

El Cyber Monday —ahora extendido a Cyber Week por parte de algunos comercios— promete descuentos imperdibles exclusivos en los sitios web de los comercios. Pero, ¿realmente estas ofertas superan los precios que ya se habían mostrado en los días previos durante el Black Friday?

La respuesta varía según el artículo y la tienda. En ocasiones, ninguna de estas dos fechas señaladas logra ofrecer el precio más bajo del año. De hecho, algunos productos tecnológicos alcanzaron rebajas más significativas en meses alejados de la temporada de fin de año.

Con el propósito de dimensionar esta variación, El Financiero recopiló durante ocho meses los precios de diversos productos tecnológicos para contrastarlos con los valores publicados durante el Black Friday (28 de noviembre este año) y el Cyber Monday (1.° de diciembre este año) en los sitios web oficiales de Gollo, Monge, Walmart y Simán.

En el análisis se incluyeron diferentes modelos del iPhone 16 y el iPhone 17, así como la serie Galaxy S25 de Samsung; además, la Nintendo Switch, el PlayStation 5 y varias versiones de la MacBook. Todos estos dispositivos fueron monitoreados con un corte mensual realizado el último viernes de cada mes, junto con los precios publicados en las dos principales jornadas de descuentos del año. Este rastreo permitió identificar con mayor precisión cuándo realmente se presentaron los valores más convenientes para el consumidor.

En Monge, por ejemplo, el precio del iPhone 17 Pro con 256 GB no tuvo ninguna diferencia entre el Viernes Negro y el siguiente lunes de descuentos. En ambas fechas su precio final de venta se fijó en ¢796.900; mientras que en octubre su precio final de venta fue de ¢927.900.

Simán presentó un fenómeno distinto. El Samsung Galaxy S25 con 12 GB de RAM tuvo precios más bajos en junio y septiembre que durante las dos fechas promocionales. En esos casos, la diferencia llegó a ¢70.000, lo que demuestra que las rebajas más agresivas del año no siempre coinciden con el calendario comercial más publicitado.

Aun así, la mayoría de los artículos analizados sí registraron precios inferiores en Black Friday y Cyber Monday frente al resto de los meses del año. Este medio consultó a las cadenas incluidas en la investigación para conocer las razones detrás del comportamiento de precios, pero al cierre de edición no se obtuvo respuesta.

Mismo precio

Distintos modelos del iPhone 16 y 17 se mantuvieron con el mismo precio durante el Black Friday y Cyber Monday, tanto en Gollo como en Monge. Si bien no hubo diferencias entre el viernes y el lunes de descuentos, sí se posicionaron como los precios más bajos del año.

En Gollo, el iPhone 16 alcanzó un valor mínimo de ¢449.895 durante ambas jornadas. No obstante, el iPhone 17 Pro Max de 256 GB tuvo un comportamiento inverso: su precio más bajo se registró en octubre, cuando se vendió en ¢900.645, por debajo de los ¢939.975 de este 1.° de diciembre.

El patrón se repitió en otros productos. El Nintendo Switch OLED Neon, por ejemplo, mantuvo un valor de ¢168.900 en Monge tanto en Black Friday como en Cyber Monday, convirtiéndose también en el precio más bajo del que se tiene registro para la consola en ese comercio.

¿Comprar el viernes o el lunes?

Para quienes buscan la Nintendo Switch 2, Simán ofreció el mejor precio durante el Cyber Monday con ¢349.900, mientras que el viernes anterior se vendió ¢10.000 más caro.

Mientras tanto, algunos teléfonos de gama alta sí encontraron su punto óptimo el viernes: el Samsung S25 Ultra de 12 GB en Walmart y el Galaxy S25+ en Simán registraron su precio más bajo del año durante el Black Friday, con ¢463.221 y ¢399.900, respectivamente.

El comportamiento de los consumidores también ayuda a explicar esta dinámica. Las promociones globales impulsan compras desde plataformas digitales, y según Adobe Analytics, los estadounidenses gastaron $11.800 millones en Black Friday y se esperaba que el Cyber Monday alcanzara los $14.200 millones, un 6,3% más que en 2024.

Otros meses con ofertas

Pese a la fuerza comercial de noviembre, agosto y septiembre también destacaron por ofrecer rebajas competitivas.

La Nintendo Switch 2 en Gollo, por ejemplo, cayó hasta ¢289.920 en septiembre, antes de subir a ¢319.920 en ambas fechas de descuentos. Un comportamiento similar se observó en la MacBook Air de 15,3″ con chip M2 y 8 GB de memoria en Simán: su precio fue de ¢699.900 en julio, pero aumentó a ¢799.900 durante el Cyber Monday.

Estos contrastes refuerzan un patrón que se repite año con año: aunque Black Friday y Cyber Monday concentran buena parte de la atención, no siempre aseguran el precio más bajo.