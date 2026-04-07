¿Dónde estarán las próximas sedes de Auto Mercado y Vindi? Vicepresidente comercial de la empresa da detalles

Auto Mercado apuesta por un crecimiento que, aunque ambicioso, no pierde de vista la cautela. La cadena costarricense de supermercados ha puesto la mira en polos estratégicos donde el auge de los proyectos inmobiliarios y el dinamismo turístico están dibujando un nuevo perfil de consumidor.

Para Diego Alonso, vicepresidente comercial de la compañía, la expansión no es una carrera de velocidad, sino de consistencia y la consigna interna es clara: ningún local abre sus puertas si no existe la plena certeza de que se podrá sostener el estándar de servicio que han pulido durante más de seis décadas.

Para el ejecutivo, no se trata solo de ganar terreno, sino de asegurar que la identidad de la marca no se diluya en el proceso.

Las aperturas más inmediatas de Auto Mercado se ubicarán en Grecia y Playa Flamingo, este último para consolidar su presencia en el Pacífico Norte, una zona donde el residente extranjero de alto poder adquisitivo demanda productos de especialidad. Según Alonso, se proyecta que estas inauguraciones estén listas el próximo año.

Además, el vicepresidente reveló dos aperturas adicionales: una en el sector oeste de San José y otra en la provincia de Heredia, aunque por el momento no se tiene más información al respecto.

En cuanto al formato de conveniencia, Vindi sumará nuevos puntos en Rohrmoser y Santa Cecilia de Heredia antes de finalizar el presente año. La estrategia de la compañía es clara: seguir el rastro de la densidad poblacional de nivel socioeconómico medio y alto, analizando incluso mercados menos explorados en la Zona Norte, el Pacífico Sur y la vertiente Atlántica.

“Creo que tenemos bastante potencial todavía en ambos formatos fuera de la Gran Área Metropolitana. Hay sectores como las costas que ya hemos ido cubriendo con Auto Mercados, inclusive con un Vindi en Tamarindo, pero hay puntos como la Zona Norte, el Pacífico Sur, que todavía no estamos. Todos esos son lugares del país que en algún momento iremos llegando poco a poco”, indicó Alonso.

Esta expansión no solo busca cobertura geográfica, sino rentabilizar la logística propia de la cadena en polos de desarrollo fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM).

Puede leer próximamente una entrevista completa con el vicepresidente comercial de Auto Mercado donde aborda este y otros temas.

Automercado abrió su primer local en 1960. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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