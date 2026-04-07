Negocios

¿Dónde estarán las próximas sedes de Auto Mercado y Vindi? Vicepresidente comercial de la empresa da detalles

Habrá aperturas de ambos formatos este año y en 2027

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Por Brandon Flores

Auto Mercado apuesta por un crecimiento que, aunque ambicioso, no pierde de vista la cautela. La cadena costarricense de supermercados ha puesto la mira en polos estratégicos donde el auge de los proyectos inmobiliarios y el dinamismo turístico están dibujando un nuevo perfil de consumidor.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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