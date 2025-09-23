Negocios

Esto le dijo Fifco a sus accionistas tras el anuncio de que vende parte de su negocio a Heineken

Por Redacción EF

La empresa Florida Ice and Farm Company S.A. (FIFCO) comunicó este 22 de septiembre a sus inversionistas la firma de un acuerdo vinculante para la venta de su negocio de bebidas, alimentos y venta al detalle a la compañía HEINEKEN N.V. La transacción alcanza un monto de US$3.250 millones.








