HP anuncia despidos masivos y sus productos le saldrán más caros: ¿Qué significa esto para la operación de servicios en Costa Rica?

La estrategia de HP incluye subir los precios de sus equipos para financiar la costosa transición hacia la computación basada en inteligencia artificial

Por Mathew Chaves

La carrera por la implementación de la Inteligencia Artificial (IA) en el sector tecnológico dejó de ser solo una competencia de innovación para convertirse en un factor de reingeniería financiera que golpea dos frentes: la estabilidad laboral y el bolsillo del consumidor.








