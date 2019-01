La también estadounidense Telemundo dio a conocer, el 21 de octubre, que “Cuatro turistas y un guía mueren en accidente de rafting en Costa Rica”. Mientras que, el 6 de diciembre, TIME publicó: “Costa Rican authorities say suspected murder of U.S. tourist was ‘sexually’ motivated” (Autoridades costarricenses dicen que presunto asesino de turista estadounidense tuvo una motivación sexual).