Negocios

¿Le interesa el especial de colegios? Encuéntrelo en ‘El Financiero’ con un 70% de descuento en la suscripción

Con esta promoción puede obtener la suscripción de El Financiero y acceso al especial de colegios privados y sus resultados en las pruebas de admisión en universidades públicas de Costa Rica.

EscucharEscuchar
Por Sergio Morales Chavarría

Si usted es una de las personas interesadas en conocer cuál es el rendimiento de los colegios privados de Costa Rica en las diferentes pruebas de admisión de tres universidades públicas, entonces seguramente se interesará en el especial que publica El Financiero todos los años.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
especial colegios 2026colegios privadosexamen de admisiónUCRTECdescuentoresultadosprueba de aptitud académica
Sergio Morales Chavarría

Sergio Morales Chavarría

Tiene más de 20 años de laborar como periodista de El Financiero. Ha estado a cargo de temas de negocios, finanzas y macroeconomía. En los últimos años se ha desempeñado como editor de temas de política monetaria, indicadores económicos y la actividad comercial. Ha ganado premios de periodismo económico y estudiado el mercado de valores local.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.