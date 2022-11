¿Le tiene miedo o lealtad a su jefe? Aprenda cómo reconocer la diferencia

¿Cómo es la relación con su jefe? ¿Le tiene miedo o le siente lealtad? Esta es una delgada línea que puede transformar el funcionamiento de un equipo de trabajo.

Primero hay que marcar la diferencia de los conceptos, ¿qué es temor? Y ¿qué es lealtad?

En las organizaciones, un indicador de una cultura de temor es la rotación de personal.

Si los colaboradores trabajan cuando está presente el jefe, o cuando presiona, incluso a deshoras, cuando toma actitudes emocionalmente agresivas como levantar la voz, correos electrónicos cortantes, o incluso cuando se dan situaciones de acoso laboral, se puede esperar que exista miedo, o temor en el entorno de trabajo.

No demonice a los empleados que plantean temas incómodos

Mientras la lealtad es la incapacidad de traicionar o engañar, no solamente por el respeto a una persona, sino también por los principios personales.

La lealtad se fundamenta en la confianza, mientras que el temor se basa en la incertidumbre.

Ahora la interrogante es ¿cómo se fomenta la lealtad por parte del jefe hacia su equipo?

“Una de las maneras más efectivas es mediante el desarrollo de un liderazgo carismático. Se trata de generar un tipo de magnetismo, donde las personas siguen a quien lidera por su entusiasmo, por su modo de ser, porque posee un tipo de atracción que no deja a nadie indiferente. En este tipo de liderazgo, prevalece la inspiración sobre el miedo”, explicó Roy Campos, doctor en gobierno y cultura de las organizaciones.

Cómo los mejores gerentes identifican y desarrollan a los talentos

Es importante que los líderes establezcan la urbanidad en el trabajo que puede manifestarse en el respeto hacia los colaboradores, el cumplimiento de las jornadas laborales establecidas y cuidar los comentarios tanto dentro como fuera del contexto laboral.

¿Se puede transformar el miedo en lealtad? Copiado!

El miedo es, en general, una reacción emocional, real o imaginaria, pero siempre subjetiva; es decir, depende de cada individuo. Lo cual no quiere decir que las malas acciones no sean objetivas, evidentes e incluso injustas.

El temor se detona cuando se atenta contra ciertas necesidades del trabajador. El constante miedo a perder el trabajo, no poder destacar, la imposibilidad de relacionarse con las personas, no dar espacio a que se puedan asumir riesgos, no dar pie para tomar decisiones, la probabilidad de perder un puesto influyente, no ser reconocidos socialmente, y eventualmente no contar con la flexibilidad laboral, ocasiona que un equipo se desgaste y se desarrolle el miedo.

Un jefe que infunde temor se enfoca en “corregir”, mientras que un líder que es empático con su equipo procura “conectar”, publicó Harvard Business Review.

Campos recomendó que una manera de ganar esa lealtad es manifestando su vulnerabilidad, para lo cual amerita hacerse preguntas como ¿trata usted a sus clientes internos con la cortesía que les da a los clientes externos? ¿Se excede de tono y gestos cuando expresa insatisfacción? Y sobre el comportamiento de los colaboradores, debe observarlos y cuestionarse ¿las personas se retraen o no hacen contacto visual cuando están cerca de usted? ¿Parecen reacios a presentar un punto de vista opuesto?

Lo primero que debemos hacer es tener información. Hoy en día People Analytics es una de las técnicas más usadas por los equipos de Recursos Humanos y líderes de clase mundial para entender el comportamiento de su gente en las organizaciones.

“Si no contamos con estas herramientas, es igualmente positivo entender con las técnicas tradicionales (encuestas, focus group, conversaciones uno a uno) qué hacen, qué los motiva y que tan cómodos se sienten en su entorno de trabajo”, señaló Rossani Ocando, gerente senior del área People Consulting / FSO de EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana.

Si usted es un líder de un área comience por levantar y analizar información relevante, tal como lo haría con sus clientes.

En segundo lugar, analice “su producto o servicio” como líder, es decir, ¿qué le está ofreciendo a su colaborador? Cuestione si su subalterno tiene objetivos claramente definidos, tiene un espacio de trabajo seguro y confiable, cuenta con su apoyo para resolver problemas y superar las adversidades, o si usted es un jefe que genera miedo, culpa a los demás y espera recibir soluciones sin involucrarse.

Según el estudio de EY, Work Reimagined Employee Survey 2021, el 54% de los colaboradores está dispuesto a renunciar de su trabajo si no recibe la flexibilidad deseada.

Hoy en día las tendencias de liderazgo están cambiando radicalmente, especialmente luego de la pandemia en la que el mundo laboral experimentó acelerados cambios en los paradigmas.

Para lograr un gran desempeño, toda organización necesita un perfil de liderazgo que refleje su contexto, estrategia, modelo de negocios y cultura.

Las jefaturas deben comportarse de forma distinta si quieren que sus empleados también lo hagan. Los líderes necesitan desarrollar nuevas formas de operar.

Aquellos que inspiran a las personas y generan resultados encuentran formas para ayudar a que los empleados desarrollen su máximo potencial y que la lealtad hacia la compañía los motive para dar lo mejor de sí en el trabajo.