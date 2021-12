Liquidación periódica es legal y beneficiosa para colaboradores, pero tiene riesgos para las empresas

A) Es un beneficio y como tal hay que manejarlo con cuidado. Muchas veces y según el manejo que se le brinde puede convertirse en un derecho adquirido, lo que significa que su eliminación puede tener consecuencias desde el punto de vista de las relaciones laborales, ya que su eliminación conllevaría un perjuicio en las condiciones laborales de los trabajadores.

B) En muchas ocasiones ya las empresas tienen o conforman asociaciones solidaristas y por medio de las mismas mes a mes van realizando el aporte patronal a título de auxilio de cesantía.

C) Hay que tener claro que el pago del auxilio de cesantía no interrumpe la continuidad de la relación laboral, es decir, no implica una ruptura del contrato de trabajo.

D) Al empezar a otorgarse este beneficio en muchas ocasiones se ha considerado que se rompe el tope de cesantía: además de pagar el tope de los 8 años señalado por ley, se entiende que se pagará año a año durante todos los años que el trabajador labore para la empresa.