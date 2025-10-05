Los 5 Airbnbs más caros en Puerto Viejo: ¿qué le ofrecen y cuánto cobran?

Puerto Viejo, Cocles, Manzanillo… Solo escuchar estos nombres evoca a un ambiente de arena, sol, mar y relax. El Caribe Sur de Costa Rica es un destino ideal para quienes buscan dejar atrás el estrés y preocupaciones, sumergiéndose en un auténtico paraíso tropical.
Si está planeando una escapada al Caribe, para explorar arrecifes de coral o relajarse bajo palmeras y la brisa marina, conseguir el alojamiento ideal es, sin duda, el primer paso para disfrutar las vacaciones.
Para muchos, Airbnb resulta una plataforma excepcional en la búsqueda de ese hospedaje ideal. Por ello, esta es una lista con las características y beneficios de los cinco alojamientos de mayor precio disponibles en Airbnb en el Caribe Sur.
Para este artículo nos basamos en la búsqueda de los alojamientos disponibles por tres noches, del viernes 28 de noviembre al lunes 1.° de diciembre (el último fin de semana largo del año), para dos adultos. La lista está ordenada del valor más alto al más bajo, independientemente de su capacidad o calificación en la plataforma, según la búsqueda realizada el 26 de setiembre.
Principales beneficios
1. Villa Miagoa
- Precio: ¢2.430.884 por 3 noches
- Capacidad: 13 huéspedes, 4 habitaciones, 6 camas y 5,5 baños
- Descripción: “Villa Miagoa es una casa caribeña tradicional renovada con encanto, ubicada en un terreno privado de 2,5 ha de jardín tropical frente al mar en playa Chiquita. Desde la terraza disfruta la vista del Caribe, la casa principal está a solo 50 metros de la arena. Conserva la esencia arquitectónica del Caribe, realzada con detalles de confort y servicios exclusivos: chef privado y limpieza diaria incluidos”.
- Beneficios:
- Vista al jardín y vista al mar
- Acceso a la playa
- Cocina
- Wifi, zona de trabajo
- Estacionamiento gratuito
- Piscina privada al aire libre, abierta las 24 horas, agua salada
- Ducha exterior, agua caliente
- Televisor con cable estándar, sistema de sonido, juegos de mesa
- Lavadora, secadora, lavavajillas
- Aire acondicionado, ventilador de techo
- Parrilla, cocina exterior, zona de comida al aire libre
- Cámaras de seguridad
- Detector de humo, detector de monóxido de carbono, extintor de incendios
2. El Refugio
- Precio: ¢2.234.252 por 3 noches
- Capacidad: 10 huéspedes, 5 habitaciones, 6 camas y 4,5 baños
- Descripción: “Ubicado en medio de 80 acres de exuberante selva tropical, El Refugio de Punta Uva es una verdadera propiedad de lujo que ofrece lo último en privacidad y relajación. Rodeado de palmeras que se mecen, coloridas flores exóticas y los sonidos de la fauna tropical, esta impresionante propiedad es un verdadero paraíso tropical”.
- Beneficios:
- Vista a las montañas, vista al jardín
- Cocina
- Wifi,
- Estacionamiento gratuito
- Piscina privada, agua caliente
- Cocina, horno, cafetera, congelador
- TV
- Aire acondicionado
- Parrilla, patio trasero
3. Villa Paparazzi
- Precio: ¢1.692.126 por 3 noches
- Capacidad: 15 huéspedes, 5 habitaciones, 7 camas, 5 baños
- Descripción: “Nuestras casas con mentalidad ecológica te harán sentir como si hubieras retrocedido y te invitarán a ser parte de la selva y su vida silvestre. En un terreno de 2,5 hectáreas, con cinco habitaciones, salón, playa privada y piscina infinita, ofrecemos una estancia serena e íntima para parejas, amigos o grupos”.
- Beneficios:
- Vista al jardín, vista al océano
- Acceso privado a la playa
- Cocina, congelador, cafetera
- Wifi, zona de trabajo
- TV 55 pulgadas con Netflix
- Estacionamiento gratuito
- Piscina privada, tumbonas
- Ducha exterior, agua caliente
- Aire acondicionado
- Extintor
- Patio privado, zona de comida al aire libre, parrilla
4. Villa Cerise
- Precio: ¢1.500.828 por 3 noches
- Capacidad: 12 huéspedes, 5 habitaciones, 6 camas y 4 baños
- Descripción: “Arraigada en la rica cultura de Puerto Viejo y sus primeros colonos, Cerise Villa ofrece una estancia conmovedora e inmersiva. Diseñada para un máximo de 12 huéspedes, la villa incluye cinco dormitorios, varios baños, una piscina privada y acceso directo a la playa, todo ello enclavado en un exuberante santuario selvático”.
- Beneficios:
- Acceso compartido a la playa
- Cocina, utensilios para parrillada
- Wifi, zona de trabajo
- Estacionamiento gratuito en las instalaciones
- Piscina privada
- Zona de comida al aire libre, cocina exterior, parrilla
- TV
- Aire acondicionado
5. Casa Cacao
- Precio: ¢1.498.890 por 3 noches
- Capacidad: 8 huéspedes, 3 habitaciones y 4 baños
- Descripción: “Esta nueva casa se encuentra en la selva de playa Grande, a solo 5 minutos a pie de la playa. Este diseño supermoderno y planta abierta es acogedor y conecta los espacios habitables para que puedas disfrutar con tu familia o amigos”.
- Beneficios:
- Acceso a la playa
- Cocina
- Wifi
- Estacionamiento
- Piscina, agua caliente
- TV
- Lavadora
- Aire acondicionado
- Extintor de incendios