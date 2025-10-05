Los 5 Airbnbs más caros en Puerto Viejo: ¿qué le ofrecen y cuánto cobran?

Puerto Viejo, Cocles, Manzanillo… Solo escuchar estos nombres evoca a un ambiente de arena, sol, mar y relax. El Caribe Sur de Costa Rica es un destino ideal para quienes buscan dejar atrás el estrés y preocupaciones, sumergiéndose en un auténtico paraíso tropical.

Si está planeando una escapada al Caribe, para explorar arrecifes de coral o relajarse bajo palmeras y la brisa marina, conseguir el alojamiento ideal es, sin duda, el primer paso para disfrutar las vacaciones.

Para muchos, Airbnb resulta una plataforma excepcional en la búsqueda de ese hospedaje ideal. Por ello, esta es una lista con las características y beneficios de los cinco alojamientos de mayor precio disponibles en Airbnb en el Caribe Sur.

Para este artículo nos basamos en la búsqueda de los alojamientos disponibles por tres noches, del viernes 28 de noviembre al lunes 1.° de diciembre (el último fin de semana largo del año), para dos adultos. La lista está ordenada del valor más alto al más bajo, independientemente de su capacidad o calificación en la plataforma, según la búsqueda realizada el 26 de setiembre.

Principales beneficios

Precio: ¢2.430.884 por 3 noches

¢2.430.884 por 3 noches Capacidad: 13 huéspedes, 4 habitaciones, 6 camas y 5,5 baños

13 huéspedes, 4 habitaciones, 6 camas y 5,5 baños Descripción: “Villa Miagoa es una casa caribeña tradicional renovada con encanto, ubicada en un terreno privado de 2,5 ha de jardín tropical frente al mar en playa Chiquita. Desde la terraza disfruta la vista del Caribe, la casa principal está a solo 50 metros de la arena. Conserva la esencia arquitectónica del Caribe, realzada con detalles de confort y servicios exclusivos: chef privado y limpieza diaria incluidos”.

“Villa Miagoa es una casa caribeña tradicional renovada con encanto, ubicada en un terreno privado de 2,5 ha de jardín tropical frente al mar en playa Chiquita. Desde la terraza disfruta la vista del Caribe, la casa principal está a solo 50 metros de la arena. Conserva la esencia arquitectónica del Caribe, realzada con detalles de confort y servicios exclusivos: chef privado y limpieza diaria incluidos”. Beneficios:

Vista al jardín y vista al mar

Acceso a la playa

Cocina

Wifi, zona de trabajo

Estacionamiento gratuito

Piscina privada al aire libre, abierta las 24 horas, agua salada

Ducha exterior, agua caliente

Televisor con cable estándar, sistema de sonido, juegos de mesa

Lavadora, secadora, lavavajillas

Aire acondicionado, ventilador de techo

Parrilla, cocina exterior, zona de comida al aire libre

Cámaras de seguridad

Detector de humo, detector de monóxido de carbono, extintor de incendios

Los 5 alojamientos más caros del Caribe Sur, en Puerto Viejo y alrededores. Villa Miagoa (Airbnb/Airbnb)

Precio: ¢2.234.252 por 3 noches

¢2.234.252 por 3 noches Capacidad: 10 huéspedes, 5 habitaciones, 6 camas y 4,5 baños

10 huéspedes, 5 habitaciones, 6 camas y 4,5 baños Descripción: “Ubicado en medio de 80 acres de exuberante selva tropical, El Refugio de Punta Uva es una verdadera propiedad de lujo que ofrece lo último en privacidad y relajación. Rodeado de palmeras que se mecen, coloridas flores exóticas y los sonidos de la fauna tropical, esta impresionante propiedad es un verdadero paraíso tropical”.

“Ubicado en medio de 80 acres de exuberante selva tropical, El Refugio de Punta Uva es una verdadera propiedad de lujo que ofrece lo último en privacidad y relajación. Rodeado de palmeras que se mecen, coloridas flores exóticas y los sonidos de la fauna tropical, esta impresionante propiedad es un verdadero paraíso tropical”. Beneficios:

Vista a las montañas, vista al jardín

Cocina

Wifi,

Estacionamiento gratuito

Piscina privada, agua caliente

Cocina, horno, cafetera, congelador

TV

Aire acondicionado

Parrilla, patio trasero

Los 5 alojamientos más caros del Caribe Sur, en Puerto Viejo y alrededores. El Refugio (Airbnb/Airbnb)

Precio: ¢1.692.126 por 3 noches

¢1.692.126 por 3 noches Capacidad: 15 huéspedes, 5 habitaciones, 7 camas, 5 baños

15 huéspedes, 5 habitaciones, 7 camas, 5 baños Descripción: “Nuestras casas con mentalidad ecológica te harán sentir como si hubieras retrocedido y te invitarán a ser parte de la selva y su vida silvestre. En un terreno de 2,5 hectáreas, con cinco habitaciones, salón, playa privada y piscina infinita, ofrecemos una estancia serena e íntima para parejas, amigos o grupos”.

“Nuestras casas con mentalidad ecológica te harán sentir como si hubieras retrocedido y te invitarán a ser parte de la selva y su vida silvestre. En un terreno de 2,5 hectáreas, con cinco habitaciones, salón, playa privada y piscina infinita, ofrecemos una estancia serena e íntima para parejas, amigos o grupos”. Beneficios:

Vista al jardín, vista al océano

Acceso privado a la playa

Cocina, congelador, cafetera

Wifi, zona de trabajo

TV 55 pulgadas con Netflix

Estacionamiento gratuito

Piscina privada, tumbonas

Ducha exterior, agua caliente

Aire acondicionado

Extintor

Patio privado, zona de comida al aire libre, parrilla

Los 5 alojamientos más caros del Caribe Sur, en Puerto Viejo y alrededores. Villa Paparazzi (Airbnb/Airbnb)

Precio: ¢1.500.828 por 3 noches

¢1.500.828 por 3 noches Capacidad: 12 huéspedes, 5 habitaciones, 6 camas y 4 baños

12 huéspedes, 5 habitaciones, 6 camas y 4 baños Descripción: “Arraigada en la rica cultura de Puerto Viejo y sus primeros colonos, Cerise Villa ofrece una estancia conmovedora e inmersiva. Diseñada para un máximo de 12 huéspedes, la villa incluye cinco dormitorios, varios baños, una piscina privada y acceso directo a la playa, todo ello enclavado en un exuberante santuario selvático”.

“Arraigada en la rica cultura de Puerto Viejo y sus primeros colonos, Cerise Villa ofrece una estancia conmovedora e inmersiva. Diseñada para un máximo de 12 huéspedes, la villa incluye cinco dormitorios, varios baños, una piscina privada y acceso directo a la playa, todo ello enclavado en un exuberante santuario selvático”. Beneficios:

Acceso compartido a la playa

Cocina, utensilios para parrillada

Wifi, zona de trabajo

Estacionamiento gratuito en las instalaciones

Piscina privada

Zona de comida al aire libre, cocina exterior, parrilla

TV

Aire acondicionado

Los 5 alojamientos más caros del Caribe Sur, en Puerto Viejo y alrededores. Villa Cerise (Airbnb/Airbnb)

Precio: ¢1.498.890 por 3 noches

¢1.498.890 por 3 noches Capacidad: 8 huéspedes, 3 habitaciones y 4 baños

8 huéspedes, 3 habitaciones y 4 baños Descripción: “Esta nueva casa se encuentra en la selva de playa Grande, a solo 5 minutos a pie de la playa. Este diseño supermoderno y planta abierta es acogedor y conecta los espacios habitables para que puedas disfrutar con tu familia o amigos”.

“Esta nueva casa se encuentra en la selva de playa Grande, a solo 5 minutos a pie de la playa. Este diseño supermoderno y planta abierta es acogedor y conecta los espacios habitables para que puedas disfrutar con tu familia o amigos”. Beneficios:

Acceso a la playa

Cocina

Wifi

Estacionamiento

Piscina, agua caliente

TV

Lavadora

Aire acondicionado

Extintor de incendios