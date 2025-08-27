Movate apuesta por Costa Rica con un nuevo centro de operaciones en Heredia y busca contratar 300 empleados; vea aquí cómo aplicar

El sector tecnológico en Costa Rica se fortalece con el anuncio de una nueva inversión en la provincia de Heredia. La compañía Movate, enfocada en servicios de tecnología de la información, informó sobre la expansión de sus operaciones en el campus Ultrapark-LAG.

La decisión de la firma refuerza el papel del país como un centro estratégico para las operaciones de la empresa en el continente americano.

El nuevo centro, con una extensión de más de 8.000 metros cuadrados, es una de las apuestas de la firma para el mercado costarricense. La operación busca capitalizar el talento local, la infraestructura del país y la zona horaria favorable.

Las instalaciones cuentan con oficinas modernas y laboratorios avanzados de capacitación para su personal, al que la empresa llama “Movators”.

El centro en Lagunilla de Heredia funcionará como un hub de servicios para empresas globales, ofreciendo soluciones avanzadas de aceleración de ingresos impulsadas por inteligencia artificial (IA) y soporte multilingüe en idiomas como inglés, español, portugués, francés y alemán.

Además, impulsará la innovación en áreas como las ventas autónomas, la analítica predictiva y la optimización del recorrido del cliente.

Según el comunicado de prensa, Movate proyecta la incorporación de 300 nuevos puestos de trabajo para finales de 2025. Estos se sumarán a los 1.500 profesionales que la firma emplea actualmente en el país, lo que eleva a 1.800 el total de colaboradores con los que la compañía espera cerrar el año.

En 2024, la fuerza laboral de la empresa en Costa Rica creció en un 40%, según los datos compartidos.

La nueva inversión, según Movate, tiene como objetivo generar “oportunidades laborales, fomentar el talento digital y contribuir a la economía de la innovación en el país”.

En el mismo comunicado, el CEO de la compañía, Sunil Mittal, expresó: “Costa Rica ha sido una piedra fundamental de nuestro recorrido por más de una década, y esta expansión refleja nuestra confianza en el potencial de la región y nuestro compromiso con las comunidades locales, al mismo tiempo que garantizamos un soporte de clase mundial para nuestros clientes a nivel global”.

La empresa asegura que Costa Rica es un pilar clave en su estrategia global. La firma destaca que el país ofrece una combinación única de estabilidad democrática, una infraestructura de clase mundial y una fuerza laboral “altamente calificada y multilingüe”.

Por su parte, el ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, afirmó que la expansión de Movate y la creación de los 300 nuevos empleos especializados “ratifican la confianza de las empresas globales en nuestro talento humano, nuestra estabilidad y nuestro compromiso con la innovación”.

En el comunicado, la gerente general de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), Laura López, agregó que la complejidad de los procesos que se desarrollan en el país –con servicios especializados, soporte multilingüe e innovación con IA– “evidencia que avanzamos hacia cadenas de valor cada vez más sofisticadas”.

La gerente de Procomer concluyó que Costa Rica es un referente en atracción de inversión extranjera directa gracias a su gente.

El director de Enterprise Product Services de Movate Costa Rica, Martin Jensen, también se refirió a la expansión en el comunicado. Jensen comentó que la decisión de la firma “refleja nuestro compromiso de fortalecer las capacidades de servicios nearshore de tecnologías de la información y experiencia del cliente, con soluciones diferenciadas impulsadas por inteligencia artificial y guiadas por el talento humano”.

Movate cuentra con tres centros de servicios en Costa Rica, desde los cuales ofrece servicios digitales, soporte técnico y experiencia del cliente en cinco idiomas diferentes. Ahora suma otro centro más. (Cortesía: Movate)

Jensen sostuvo que al combinar “la inteligencia artificial de vanguardia con la empatía y la experiencia de nuestra gente, estamos en una posición única para innovar de forma más ágil y con mayor flexibilidad, así como entregar experiencias de clase mundial”.

Esta expansión, indicó, refuerza la capacidad de la empresa de ayudar a sus clientes a “descubrir nuevas oportunidades de crecimiento, optimizar sus operaciones y mantenerse a la vanguardia en un mundo cada vez más impulsado por la IA”.

Quienes deseen explorar oportunidades profesionales en Movate pueden visitar el sitio web de la compañía.