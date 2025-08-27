Negocios

Movate apuesta por Costa Rica con un nuevo centro de operaciones en Heredia y busca contratar 300 empleados; vea aquí cómo aplicar

Por Mathew Chaves

El sector tecnológico en Costa Rica se fortalece con el anuncio de una nueva inversión en la provincia de Heredia. La compañía Movate, enfocada en servicios de tecnología de la información, informó sobre la expansión de sus operaciones en el campus Ultrapark-LAG.








