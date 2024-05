¿Quisiera trabajar en Intel? Vea cómo concursar por uno de los 160 puestos vacantes de la compañía en finanzas, ingeniería y mercadeo

¿Le gustaría trabajar en Intel? El gigante de la tecnología internacional anunció este 27 de mayo que actualmente dispone de 160 puestos de trabajo disponibles en Costa Rica (técnicos y administrativos), para profesionales con bagaje en áreas como finanzas, ingeniería, ventas y mercadeo.

Según la compañía, las personas interesadas en los procesos de reclutamiento pueden ingresar al sitio jobs.intel.com. Asimismo, indicó que podrán hacerlo en la Feria de Empleo Talent Costa Rica, organizada por la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), que se realizará el próximo 28 de mayo en el Centro de Convenciones.

No se utilizarán otras vías para llenar las vacantes. “Intel no solicita mediante otros sitios web, llamadas telefónicas, ni por cualquier otro medio, información sensible de las personas interesadas”, aclaró la empresa.

Ileana Rojas, gerente general de Intel Costa Rica, destacó el valor de los “empleos de alta calidad” ofrecidos por los centros de excelencia de la multinacional, y añadió que “el talento humano costarricense ha sido pieza clave para la consolidación” de la planta en el país y la evolución de sus operaciones “hacia roles que agregan mayor valor para la corporación”.

Actualmente, Intel Costa Rica contabiliza 3.500 colaboradores y 4.400 contratistas, a través de tres centros operacionales: el Centro de Investigación y Desarrollo (I&D), el Centro de Ensamblaje y Prueba de Procesadores, y el Centro de Servicios Globales.

El primero emplea al 48% de la fuerza laboral de la compañía y se encarga de diseñar, probar y validar soluciones de circuitos integrados y plataformas; el segundo emplea a un 28% y se encarga de ensamblar, probar, empacar y enviar algunos de los principales servidores que ofrece Intel a sus clientes; y el tercero emplea al 24% restante y se encarga de diseñar, ejecutar e innovar en procesos de negocio a nivel global.

Intel contabiliza 3.500 colaboradores en la actualidad. Además, 4.400 contratistas.

Requisitos

La empresa señaló que los requisitos “varían dependiendo de la posición”; sin embargo, indicó algunos criterios mínimos generales por área. Ellos son:

Finanzas

Estudios en finanzas o contabilidad con experiencia en presupuesto, planeación y proyecciones.

Más de 2 años de experiencia.

Inglés avanzado.

Ingeniería

Estudios en ingeniería electrónica, eléctrica, computación, software, TI.

Para algunas posiciones más de 2 años de experiencia, para otras pueden postularse desde estudiantes.

Inglés avanzado.

Mercadeo y Ventas

Estudios en administración de empresas.

Más de 5 años de experiencia en sistemas, aplicaciones y productos para procesamiento de datos (SAP), análisis de datos y fuerza de ventas.

Inglés avanzado.