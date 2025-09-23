Subasta del ICE: remate de 125 vehículos con precios base desde los ₡89.000; vea la lista y cómo participar

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunció la realización de una subasta en el que rematará un lote de 125 vehículos de su flota, ofreciendo una oportunidad para que personas y empresas puedan adquirir unidades a precios base competitivos.

La subasta se llevará a cabo el próximo miércoles 8 de octubre a partir de las 8:00 a.m. y se extenderá hasta que se adjudique el último vehículo.

El evento tendrá lugar en el Auditorio de la Asociación Institución Cultural Germano Costarricense, conocido como Colegio Humboldt, en Pavas.

La oferta es variada e incluye desde motocicletas y vehículos livianos hasta maquinaria pesada, así como unidades destinadas para la venta de repuestos.

¿Qué vehículos se ofrecen y cuáles son los precios base?

El lote de 125 unidades incluye motocicletas, autobuses, camiones, pick up, vehículos todo terreno, sedanes (incluyendo modelos híbridos), paneles y tractocamiones.

El ICE publicó una lista con ejemplos de los precios base con los que iniciará la puja para cada categoría de vehículo:

Tipo de vehículo Precio base desde Motocicleta ₡89.000 Camión ₡109.000 Pick up ₡139.000 Sedán híbrido ₡150.000 Panel ₡172.000 Station ₡180.000 Todo terreno ₡840.000 Autobús ₡5.066.000

La flota de 125 vehículos que salen a subasta incluye desde motocicletas hasta camiones y autobuses, los cuales se exhiben en el plantel del ICE en Pavas. (Ilustrativo)

Guía para participar en la subasta

Para poder realizar una oferta el día del evento, los interesados deben completar un proceso de inscripción previo. A continuación se detallan los pasos a seguir:

1. Consultar el cartel en línea El primer paso es revisar las condiciones y requisitos de participación, así como los precios base detallados y las fotografías de cada vehículo. Esta información está disponible en el portal de Proveeduría en Línea del ICE en la dirección https://apps.grupoice.com/PEL. El número de procedimiento para encontrar este remate es el 2025LA-000003-PROV.

2. Visitar la exhibición (opcional): los 125 vehículos estarán en exhibición desde este lunes 22 de setiembre y hasta el viernes 3 de octubre. Los interesados pueden acudir al Plantel del ICE de Rincón Grande de Pavas, 700 metros al oeste del Liceo de Pavas, en un horario de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 3:30 p.m. No se requiere cita previa. Cada vehículo cuenta con una ficha técnica y su título de propiedad, y podrán ser examinados sin moverlos.

3. Inscribirse (obligatorio): la inscripción de los participantes es un requisito indispensable y debe realizarse presencialmente en el mismo lugar y durante el mismo periodo de la exhibición; es decir, en el Plantel de Pavas del 22 de setiembre al 3 de octubre.

4. Asistir a la subasta: solamente las personas que se hayan inscrito previamente podrán participar en la subasta del 8 de octubre. A cada inscrito se le asignará una paleta para que pueda realizar sus ofertas durante el evento.

Canales de información

Para consultas adicionales sobre el proceso, el ICE habilitó los números de teléfono 2001-2574, 2001-2528, 2001-2566 y 2001-2573. También está disponible el correo electrónico rematedevehiculos@ice.go.cr.