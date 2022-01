Tiendas de conveniencia dinamizan su crecimiento y nueva marca se coloca en “mercados cautivos”

El segmento de las tiendas de conveniencia en Costa Rica apunta a ser un sector cada vez más dinámico, con una agilidad en la apertura de cada vez más puntos de venta, y en donde factores como la ubicación y el grupo demográfico al que se dirigen, juegan un papel fundamental para los empresarios que deciden invertir en esta categoría.

Las características son puntuales. Este canal de comercio al detalle (retail) tiene como objetivo ofrecer una experiencia más especializada de compra y cubrir las necesidades inmediatas de sectores jóvenes. Sus locaciones son principalmente en zonas de alto tránsito, cerca de centros de trabajo, o residenciales. Además, se propone contar con un surtido “más eficiente” de sus tiendas y “modelos más desarrollados de administración”.

Go Market tiene cuatro aperturas programadas para el 2022. La primera tienda ya se encuentra en funcionamiento dentro de Torre Universal. Fotografía: Nicole Pérez.

Un reciente ejemplo del crecimiento del sector es la nueva marca: Go Market. Una tienda de este formato enfocada en colocarse dentro de “mercados cautivos”, es decir, donde exista una concentración de personas dentro de un lugar específico.

Su primera apertura fue el 10 de enero en Torre Universal, con una inversión aproximada de $200.000. Asimismo, tienen programadas tres aperturas más a lo largo de este 2022 dentro de proyectos inmobiliarios mixtos, los cuales abarcan diferentes espacios como áreas comerciales, oficinas y zonas de recreación.

“No queremos estar en la calle, no queremos competir con las otras cadenas de tiendas de conveniencia que tienen otro nicho de mercado. Lo nuestro es ir a proyectos muy grandes en donde tengamos un grupo de gente concentrada ahí”, precisó Edgardo Morales, presidente de Grupo Nevada, desarrollador de Go Market.

El proveedor de estudios de mercado Euromonitor International, registró al cierre de 2020 la cantidad de 192 tiendas de conveniencia en Costa Rica, en la categoría de comercios con local independiente. También, reportó 112 tiendas ubicadas en gasolineras o estaciones de servicio.

En 2019 el segmento experimentó una desaceleración, de la mano con la economía del país. Las marcas bajaron el ritmo de aperturas y cerraron algunos locales. Sin embargo, la coyuntura de la pandemia trajo oportunidades de crecimiento a estos formatos, quienes sacaron provecho de su rol de “cercanía”, como la primera opción cuando se acaba un producto importante en la casa.

[ Cambios en conducta de compradores beneficiarían a tiendas de conveniencia, siempre que logren proyectar la demanda para la nueva normalidad ]

Un mercado especializado

Datos del Estudio de Hábitos del Consumidor, de la Asociación GS1 Costa Rica, registaron al cierre del 2021 que el 48% de los consumidores que asisten a un supermercado en el Gran Área Metropolitana (GAM) visitan adicionalmente una tienda de conveniencia.

Alrededor de un 56% de las generaciones centennial y millennial, que asisten a las cadenas de grandes supermercados tradicionales para realizar sus compras, también acuden a una tienda de esta categoría. “El comportamiento de años anteriores (2017 a 2020) refleja un crecimiento acumulado de un 23,8% de visitas a este segmento”, afirmó José Miguel Ugalde, líder de logística de GS1 Costa Rica,.

El surtido de las tiendas y una mejor administración diferencian a las tiendas de conveniencia de otros formatos como los mini súper. “Entre las diferencias destacan el conocimiento técnico de equipos de trabajo, que se enfocan en dinámicas comerciales, manejo eficiente de surtidos, implementación de modelos de pronósticos más precisos y un mejor manejo de los inventarios”, agregó Ugalde.

[ Nueva marca de tiendas de conveniencia anunció apertura en barrio La California para junio 2021 ]

Morales, de Go Market, recalcó que “el mundo cambió hace 15 o 10 años” su forma de comprar. Ahora las personas modificaron su estilo de vida y pasaron a “rellenar” sus alacenas en lugar de hacer la compra de todo un diario en el supermercado.

Fernando Gómez, gerente general de IMLC Group, desarrollador de la marca Oli! y la cual abrió en junio de 2021 en barrio La California, afirmó que no han identificado que los consumidores se alejen de los grandes supermercados. Sin embargo, sí existe un aumento en las personas que realizan “transacciones más pequeñas y frecuentes” en productos de canasta básica.

“Cada vez es más común hacer compras semanalmente, frente a hacer compras quincenales o incluso mensuales. Incluso, la inversión que se realiza para abrir una tienda de conveniencia es notablemente menor a la de un supermercado u otro competidor de similares características”, dijo Gómez.

Las necesidades básicas de los consumidores siempre serán resueltas por los grandes supermercados, coincidió Ugalde, y son las necesidades “emergentes e históricas” las que hacen a las tiendas de conveniencia un complemento en la oferta del sector retail.

Este segmento busca aprovechar la necesidad del mercado de poder solventar una necesidad inmediata de sectores poblacionales jóvenes y se basa en elementos básicos como ubicación en zonas de alto tránsito, cerca de centros de trabajo y condominios, cuyo poder adquisitivo de las personas que residen o transitan está por encima del promedio nacional. — José Miguel Ugalde, líder de Logística de GS1 Costa Rica.

La primera tienda Oli! se ubica en barrio La California, en San José. Uno de los objetivos de la cadena es crear espacios que puedan ser explotados a través de la red social Instagram. Fotografía: Cortesía Oli!.

Los competidores

El mercado de tiendas de conveniencia cuenta con una amplia participación de cadenas como Inversiones AM PM S.A. (AM PM y Fresh Market), Grupo General de Inversiones & Petróleo Delta, Florida Ice & Farm Co. (Fifco, propietaria de Musi) y Corporación Auto Mercado (Vindi).

En puntos de venta dentro de gasolineras, Delta ocupa el 21,1% del mercado, unos 19 locales. Grupo Terra, encargado de la marca Uno, tiene el 15,8%, unas 14 tiendas.

IMLC Group lanzó su nuevo formato Oli! en junio de 2021. Gómez afirmó que existe un “ánimo explícito” en el sector privado por dinamizar la economía y, por ende, la apertura de nuevas tiendas es una respuesta congruente a ese impulso. Además, se apuesta a que el proceso de vacunación y el aumento del tráfico de personas en la Gran Área Metropolitana (GAM) permitan regresar pronto a la normalidad.

“Hacemos un esfuerzo por identificar fallos en los competidores del segmento y ofrecer soluciones que lleven a una experiencia de consumo más relajada, con menos reglas o limitaciones. El riesgo controlado de abrir una tienda de conveniencia, puede ser una oportunidad en medio de la pandemia”, dijo Gómez.

La cadena anunció dos aperturas más para marzo y noviembre de 2022, pero los cambios constantes en las “reglas del juego” de las restricciones obligan a replantearlas, debido a la incertidumbre generada y a que la restricción sanitaria obliga a mantener cerrados supermercados, minisúper, tiendas de conveniencia en horas de la noche. Se espera cambios en el abordaje de la pandemia para anunciar las fechas de nuevas aperturas.

La cadena local Delimart recuperó su nombre y otras particularidades tras la salida de la franquicia Circle K, en diciembre de 2019.

El enfoque de Oli! es competir con una operación de servicio permanente (24/7) con otra cadena de este segmento: Delimart, la cual actualmente reúne 15 tiendas con un modelo de negocio que incluye operaciones en local independiente (cuatro) y en gasolineras (11). El público meta es el nocturno.

[ Delimart crece y se adapta a los cambios del consumo después de su ruptura con Circle K ]

Flavia Loeb, gerente general de la cadena, había indicado a EF en junio de 2021, que una de las soluciones para paliar los efectos de la restricción sanitaria fue el ingresar a las plataformas de entrega como Uber Eats. Asimismo, fortalecieron dos actividades que consideran clave: su programa de hot dogs (más sabores de salchichas, toppins, salsas) y la implementación de promociones y activaciones.

“Como estamos mucho en gasolineras, nos visita gente que está en la calle y anda en la calle: taxistas, conductores de Uber, servicios de turismo y policías que llegan a tomar café porque son casi los únicos lugares abiertos. También mucho público que anda de fiesta, van a comprar ahí las cervezas, o comerse algo antes de llegar a la casa”, relató Loeb.

Para meses próximos, Delimart planea reconvertir sus tiendas con ubicación estratégica hacia un enfoque más residencial, pues reconocen que los efectos de la pandemia se extenderán por tiempo suficiente como para hacer obligatorias las adaptaciones. Su objetivo es tener un funcionamiento más a la medida para cada tienda y menos uniforme o de cadena.

El lunes 10 de enero, el Gobierno de la República anunció que la restricción vehicular sanitaria nocturna, se adelanta dos horas y empezará a las 10:00 p.m. de lunes a domingo, lo cual implica el cierre de comercios con permiso sanitario a esa misma hora. Los cambios en las medidas sanitarias se dan a raíz de la expansión de la variante ómicron en Costa Rica y entrarán a regir desde el 11 y hasta el 23 de enero. — Gobierno de la República.

Plan de expansión

Go Market ofrecerá un surtido que va desde comidas preparadas, productos frescos, snacks, hasta artículos de cuidado personal y un área específica de vinos y licores. Fotografía: Nicole Pérez.

Go Market tiene programadas tres aperturas más a lo largo de este 2022: en Belén (proyecto Citizen en abril de 2022) y proyectos Centro 27 y La Ribera Business Hub para mediados de este año. Además, Morales indicó que tienen espacio para abrir un par de tiendas más, pero depende de otros proyectos inmobiliarios que lo ameriten.

Un reto actual que enfrenta la nueva cadena es que un gran porcentaje de su público meta son ejecutivos que trabajan dentro de estas torres, pero —por la coyuntura actual— el teletrabajo se coloca como la primera opción de las empresas para evitar contagios.

Ante esto, Morales indicó que la modalidad del trabajo en casa no se quedará para siempre, y que ya las empresas están comenzando a apuntar por un modelo híbrido para regresar a las oficinas. “El teletrabajo no se va a quedar para siempre. La tónica ahora es el modelo híbrido y por eso apuntamos hacia este nicho de mercado dentro de proyectos inmobiliarios mixtos”, expresó.

Cada tienda tendrá una inversión cercana a los $200.000, tendrá un área total de entre 100 y 130 metros cuadrados y se genera en promedio entre seis y ocho colaboradores por punto. Al sumar el equipo estratégico de la marca se contabiliza un total de 40 empleos directos.

Se ofrece un surtido que va desde comidas preparadas, productos frescos, snacks, hasta artículos de cuidado personal y un área específica de vinos y licores. Las nuevas tiendas estarán equipadas con una zona denominada “isla” que cumplirá la función de ofrecer batidos preparados y un área de autoservicio donde las personas podrán servirse café o granizados y, además, calentar comida preparada.