¿Vamos por una cerveza o la tomamos en casa? Inflación golpea las salidas casuales

Tomarse unas tres cervezas en un bar puede costarle alrededor de ₡6.000, pero por este precio puede tomarse seis si las compra en un supermercado.

En tiempos “normales” se sabe que el consumo en los comercios es un poco más costoso, pero ahora con la ola de aumentos las personas sienten más las diferencias en los costos.

Los bares y restaurantes apenas se estaban recuperando de los golpes de la pandemia cuando la inflación les cayó encima.

Más de 3.000 bares cerraron durante la pandemia debido a las medidas sanitarias, y de los que siguen vivos, tienen que hacer ajustes de precios en la oferta de licores y de comidas que ofrecen.

Dentro de los márgenes que se les permite, los bares y restaurantes acuden a las promociones para utilizarlas como gancho para atraer a los clientes.

Sin embargo la inflación sí se está convirtiendo en un freno para las salidas fuera del hogar. La pandemia ocasionó que las personas reforzaran o tomaran el hábito de consumir en casa y ahora aunque ya no hay restricciones, los altos costos hacen que las personas piensen dos veces antes de salir a consumir fuera del hogar, o al menos así lo perciben los empresarios que están involucrados en este segmento.

Según datos del Índice Mensual de Actividad Comercial (IMAC) del Banco Central, la venta de alimentos, bebidas y tabaco tuvo una dramática caída durante el momento más agudo de la pandemia y comenzó a recuperarse una vez que las medidas sanitarias comenzaron a eliminarse.

Sin embargo esa recuperación está ahora amenazada por el fuerte incremento de los precios, aunque ya se está en mejores niveles que antes de la crisis sanitaria.

Como si fuera poco, también deben lidiar con el encarecimiento de los alimentos, que es uno de los ingredientes claves en un bar y que al mismo tiempo es uno de los grupos de productos que más ha subido de precio. En junio pasado el ajuste fue de 16%, porcentaje que tarde o temprano se va a reflejar en el precio de las “bocas” que pidan los comensales.

Aumentos y más aumentos

Desde noviembre del año pasado a la fecha, la cerveza nacional subió ₡105 y las importadas entre ₡25 a ₡100, mientras que en otro producto esencial para el segmento de bares y restaurantes como lo es el aceite, el que tiene la presentación de 17 galones, hace dos años costaba ₡15.000 mientras que hoy asciende a los ₡30.000.

Todos estos costos tienen que ser trasladados a los clientes.

“A veces cuando se da un aumento, uno mantiene los precios, pero ya ante una situación tan reiterativa es complicado mantenerlos”, expresó José Quesada, presidente de la Asociación de Bares y Restaurantes (Asobarest).

Un estudio realizado por esta asociación demostró que cuando se aumentó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), la visitación de una persona que en promedio iba a un restaurante entre tres a dos veces por semana, bajó a una ocasión debido a que resintió el incremento de los costos.

El consumo se traslada al hogar y esto impacta directamente a los comercios.

En el caso de la compañía Florida Ice and Farm Company (Fifco), todavía no están a los niveles prepandemia debido a que el consumo en los bares y restaurantes aún no se recupera y ahora lidian con la inflación.

“El impacto que tenemos de costos inflacionarios en Costa Rica para cerveza nos ronda el 20%. Nunca en mis 18 años que tengo de estar en Fifco habíamos tenido un impacto inflacionario como el que estamos experimentando. Y por ejemplo en el otro negocio de refrescos tenemos como un 18%, y alimentos todavía está peor con el 25%”, dijo Ramón Mendiola, director general de Fifco a mediados de julio.

Según Mendiola el consumo dentro de los hogares es más moderado que cuando se da en los comercios y esto todavía les está pasando la factura a su negocio.

¿Salidas casuales?

La inflación repercute en las áreas de ocio y esparcimiento e inclusive a la hora de establecer relaciones interpersonales.

Un estudio realizado por la aplicación estadounidense de citas OKCupid, demostró que uno de cada tres usuarios reconoce que la inflación ya está afectando su vida sentimental porque se preocupan más por el dinero que gastan durante sus citas.

En Costa Rica la división de bebidas alcohólicas y tabaco tuvieron una variación interanual del 7,35% durante junio de este año, mientras que para las comidas fuera del hogar y los servicios de alojamiento fue del 3,80%.

Ante esta realidad los empresarios están intentando jugar con sus márgenes de ganancias. El popular “baldazo” es el que más se promociona en los bares gracias a su precio y la cantidad de cervezas que contiene.

“De parte de los negocios siempre aplicamos las promociones, ya sea de comidas con bebidas, el famoso baldazo en diferentes tipos de cerveza, no solo nacional, sino también importada, también con algunas actividades que se puedan hacer en los negocios como karaoke o presentaciones en vivo”, explicó Quesada.

Los empresarios esperan que los precios ya hayan tocado techo y no aumenten aún más, y que la tendencia que se comience a observar para el cierre de año sea la estabilización y ojalá la reducción de los costos.

La incertidumbre está en lo que vaya a suceder con el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, las presiones sobre el tipo de cambio y las tasas de interés.