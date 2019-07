Tercero, se debe reconocer que en el corto plazo no existen medidas milagrosas para reactivar la economía. El alto nivel de la deuda del Gobierno Central no permite usar la política fiscal como forma de enfrentar la debilidad del crecimiento. Tampoco la política monetaria del Banco Central tiene mucho margen para empujar la reactivación. El Banco ya hizo varias reducciones modestas de las tasas de interés y del encaje mínimo legal. Tal vez se puede hacer algo más, pero no mucho más.