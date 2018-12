La valoración de las acciones sigue siendo razonable y no hay exceso de deuda en el sector privado. Por lo tanto, aunque haya una recesión en algún momento en los próximos años, probablemente, el mercado bajista podría ser más moderado. Con portafolios bien diversificados y con ciertos niveles de protección y coberturas, estamos confiados en que las pérdidas no deberían de superar el 10% en portafolios equilibrados. Es por ello que los inversionistas deberían permanecer invertidos, ya que es bastante probable que en los próximos años no vayamos a tener la oportunidad de comprar activos a niveles tan atractivos como ahora.