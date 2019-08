Empecemos por lo que típicamente hacen las empresas, que es reducir costos. El gerente financiero llama a todos los gerentes y anuncia que hay que recortar en un 10% parejo todos los departamentos. Esto podría ser un grave error, considerando que las empresas que tienen mejores resultados durante la crisis no necesariamente son las que aplican más recortes, sino las que cambian su asignación de recursos de forma dramática. Aquí la mejor práctica es aplicar la metodología de zero base budgeting, o presupuesto de base cero. Esto significa que las decisiones presupuestarias no están de ningún modo condicionadas a los planes de años anteriores. No importa cuánto se le haya asignado históricamente a Marketing o Ventas, sino que se replantea todo el presupuesto desde cero para asignarlo en función de las nuevas prioridades que tiene la organización.