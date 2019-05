Mi experiencia de viaje más reciente, en una aerolínea que no uso de forma regular, fue extraordinariamente impecable: el vuelo llegó a tiempo, el avión estaba limpio y ordenado, el servicio a bordo fue excelente y la comida era buena… ¡algo no tan común en estos días! Como pasajero, me sentí feliz, pero la aerolínea perdió una oportunidad única para capitalizar la fantástica experiencia que me acababa de proporcionar: nadie se acercó a preguntarme.