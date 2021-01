Hace unos días le expresé a una profesional de recursos humanos la gran relevancia que tenía yo como líder en la felicidad de mis colaboradores, algo que simplemente me salió de natural tomando en cuenta que soy especialista en Neurofelicidad y Sostenibilidad y además apasionada por estos temas. Su reacción ante lo que estaba diciendo fue de tal asombro que no pasó inadvertida para mí. Con sus pupilas bien abiertas me dijo: la felicidad es responsabilidad de cada persona.