Y en cuanto al gasto, ¿cómo hacer para que no crezca de manera descontrolada? Las propuestas que hemos escuchado se centran en contener el crecimiento de los salarios en el Poder Ejecutivo. Eso es importante. Pero los principales problemas no están allí, sino en el sector descentralizado y en los otros Poderes, en especial el Judicial. ¿Qué propone el gobierno para enfrentar esos desafíos? Porque si no se enfrentan, reaparecerán. Especial atención deben recibir las instituciones que reciben transferencias “garantizadas” del gobierno. El problema surge cuando pueden definir sus gastos y exigir luego los recursos para cubrirlos. Ese es un “barril sin fondo”. Todavía falta mucho trabajo por parte del gobierno en este campo. Y tienen que verse los resultados, como debió suceder en el caso del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).