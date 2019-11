Independientemente de que la cultura de su organización haya sido el resultado de un esfuerzo metódico o del tiempo, si usted respondió "no" a cualquiera de estas preguntas, entonces la cultura puede ser mejorada. Si usted respondió "no" a tres o más de las preguntas, entonces usted tiene una urgente necesidad de empezar a cambiar la manera en que la gente piensa y actúa, ahora, no más tarde. Manejar la cultura de su organización no es una opción, es un imperativo para el logro de los resultados.