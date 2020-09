La jurisprudencia ha precisado algunas reglas: cuando el legislador autoriza una emisión de bonos no tiene que regularlo todo, pero sí las condiciones esenciales del endeudamiento; los contratos de crédito firmados por el Ejecutivo no pueden ser modificados por el Legislativo; el Legislativo puede autorizar contratos de crédito que serán firmados posteriormente, fijando los límites (Sala Constitucional, votos 9192-98 y 19636-17, entre otros; Procuraduría General, opinión OJ-020-2019). Cabe mencionar que se ha interpretado que la Constitución no le prohíbe al Gobierno financiar gastos corrientes con endeudamiento (Sala Constitucional, voto 481-02).