No da para más ironías, ni dobles discursos, ni para que unos cuantos quieran jugar de vivos. No da para más amiguismo, ni clientelismo político, ni arreglos por debajo de la mesa. Pero tampoco da para serrucharle el piso a aquellas personas que sí tienen la madera y las agallas para gobernar. Esas son los que me interesan y las que le exijo a los partidos políticos que llamen a primera fila en la próxima contienda electoral. Foto: Shutterstock