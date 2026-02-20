Opinión

Nuestra niñez navega en un agresivo mundo virtual sin salvavidas

Por Leda Muñoz García

Recientemente algunos países han establecido marcos legales y normativos para limitar el acceso de menores de edad a las grandes plataformas de las redes sociales. España busca sumarse a este grupo, en medio de un acalorado debate político.








Leda Muñoz es catedrática de la Universidad de Costa Rica y cuenta con más de 35 publicaciones científicas y académicas. Es exdirectora ejecutiva de la Fundación Omar Dengo.

