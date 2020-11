La solución no es crear una ley más, mucho menos si violenta la legalidad, controles y rendición de cuentas de fondos públicos. La solución es respetar el Estado de Derecho, el diseño vigente y fortalecerlo. A menos que el fin último no sea la universalidad del servicio. Confiamos en que los diputados nos demostrarán lo contrario y que COVID-19 no es solo una excusa, confiamos en que votarán negativamente el proyecto de ley en la Comisión de Asuntos Sociales que actualmente lo discute y lo archivarán.