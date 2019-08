CUIDADO: No se ponga camisas de fuerza que no se puedan cumplir y que generen inconformidades. Alexandra cuenta que una empresa definió que los recibos que se entregaban a los asociados, cuando entregaban insumos, debían ser de un color determinado, pero luego no había papel de ese color y eso generaba una inconformidad. En ese caso, solo había que decir que se debe entregar un recibo.