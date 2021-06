CRUSA también desarrolla otras iniciativas. El pasado 8 de junio anunció que ofrecerá 85 becas para el programa Digital Learning de la Copenhagen Institute of Interaction Design (CIID) en Costa Rica. Con las becas las personas calificadas podrán participar en talleres de cinco días en temas como Creative Coding, Designing Ethical Futures, Prototyping as a Process y Designing for Behaviour and Impact.