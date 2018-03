"Si la mentalidad del emprendedor está en decir que voy a dedicarme a lo propio para levantarme tarde, para dormir mucho, para venir a almorzar dos horas a mi casa y ver tele, para no comerme presas, para no aguantarme a un jefe que me grite y ganarme un millón de colones al mes, ya empezó mal. Las cosas no son así”, recalca.