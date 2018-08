“Las nuevas generaciones de papás cometemos graves equivocaciones y es que no permitimos el error en nuestros hijos", alertó Alejandra. "Todo se lo queremos solucionar: no queremos que se caigan, no queremos que se ensucien. Y lo que estamos viendo en la calle, el resultado de este proceso, es gente con poca tolerancia a la frustración, gente que deja botadas las cosas de forma rápida, que todo lo quiere ya porque no sabe que existen procesos”.