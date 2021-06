Con lo que le quedó de la liquidación y una parte del Bono Proteger se compró una máquina de coser. Su madre, Hannia Durán, es costurera y Jenniffer había aprendido viéndola y ayudándola. Todavía no era muy consciente de lo que podía hacer ni de sus habilidades. Buscó una idea de negocios y pensó en accesorios para mascotas, especialmente para perros. “Los primeros no me salieron bien. Los fui perfeccionando”, cuenta Jenniffer.