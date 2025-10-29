Tecnología

12 firmas compiten por la licitación de 5G del ICE, incluyendo a Huawei; vea cuáles son

La licitación se divide en dos partidas: una de acceso y ‘core’ de la red móvil y otra del ‘backhaul’ para garantizar la velocidad y baja latencia en acceso a datos

EscucharEscuchar
Por Carlos Cordero Pérez

Una docena de compañías y consorcios compiten para ser proveedores en el proceso licitatorio del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para su red de quinta generación (5G).








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
ICE5GHuaweiconvendio de BudapestRacsaClaroLiberty
Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.