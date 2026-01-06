CES Las Vegas 2026: Ni los aranceles ni la incertidumbre económica frenan el consumo tecnológico

El crecimiento del sector de consumo y de la industria tecnológica no se detendrá en este 2026.

En el presente año se generarán $565.000 millones en ingresos, 3,7% más que en el año anterior, según la Consumer Technology Association (CTA), que reúne a las firmas de tecnología de Estados Unidos y es organizadora del Consumer Electronics Show (CES) que se realiza en Las Vegas.

El informe destacó la resiliencia de la industria en un momento crucial, en el que las empresas se enfrentan a desafíos económicos, cambios en las cadenas de suministro y una creciente presión sobre el gasto del consumidor.

“Aunque los aranceles y las presiones económicas en general se intensifican, los estadounidenses continúan invirtiendo en tecnología que mejora la productividad, la conectividad y la calidad de vida”, declaró Gary Shapiro, presidente ejecutivo y director ejecutivo de la CTA.

Gary Shapiro, de la CTA, advirtió que el impacto de la incertidumbre económica se hará más visible a medida que las empresas agoten sus inventarios acumulados previos a la aplicación de los aranceles. (Foto cortesía de CTA / Para EF) (CTA/CTA)

Shapiro advirtió, sin embargo, que el impacto de la incertidumbre económica se hará más visible a medida que las empresas agoten sus inventarios acumulados en el periodo previo a la aplicación de los aranceles por la Administración Trump. Entonces, las firmas enfrentarán decisiones de costos más complejas.

Si bien el crecimiento general es estable, la carga del aumento de costos se está distribuyendo de manera desigual en toda la industria.

Según la CTA, las empresas más pequeñas enfrentan una mayor propensión a sufrir presiones sobre los márgenes, así como son las que más se ven perjudicadas por las interrupciones en la cadena de suministro.

A pesar de los desafíos, los segmentos clave continúan expandiéndose. Se espera que los ingresos por hardware crezcan 3,4%.

El gasto de los consumidores en software y servicios aumentaría 4,2%, alcanzando casi $194.000 millones.

Y se prevé que los envíos de unidades de distintos dispositivos y componentes crezcan solo 0,7% en 2026.

La CTA indica que los consumidores priorizan cada vez más el valor basado en software, recurriendo a servicios de suscripción y aprovechando opciones de financiación flexibles.

Esto demostraría un mercado cada vez más impulsado por funciones premium y experiencias basadas en IA.

En este 2026 los gastos de los consumidores crecerán en hardware, software y servicios, según la CTA. (Foto cortesía de CTA / Para EF) (CTA/CTA)

Tendencias clave

Durante este 2026 la industria enfrentaría una diversidad de tendencias, a las que las firmas responderían a través de los productos exhibidos en el CES 2026.

Pero tres son las fuerzas que se destacan y que configurarán la próxima fase de la industria de la tecnología de consumo:

Transformación Inteligente: la inteligencia artificial (IA) se está convirtiendo en un elemento fundamental en dispositivos, plataformas y servicios, lo que permite sistemas más inteligentes y experiencias de consumidor más personalizadas.

Tecnologías de longevidad: los avances en salud digital, atención remota y herramientas de bienestar se están acelerando a medida que los consumidores buscan tecnologías que promuevan vidas más largas y saludables.

Ingeniería del futuro: la inversión continuará en electrificación, movilidad, gestión energética y modernización de infraestructuras, sentando las bases para la innovación futura.

En comparación con el año pasado, estas tendencias surgen en un contexto de mayor presión económica, recalcó la CTA.

Aun así, su pronóstico apunta a un sector que se adapta rápidamente, orientándose hacia el software, los servicios y la innovación premium como los principales impulsores del crecimiento en 2026.

Oficialmente el CES 2026 inicia este 6 de enero, pero desde el domingo 4 hay presentaciones de diferentes firmas. (Foto cortesía de CTA / Para EF) (CTA/CTA)

En esa línea, Samsung Electronics presentó este lunes 5 de enero el primer televisor Micro RGB de 130 pulgadas: el modelo R95H.

“Micro RGB representa la cima de nuestra innovación en calidad de imagen. El nuevo modelo de 130 pulgadas lleva esa visión aún más lejos”, dijo Hun Lee, vicepresidente ejecutivo del negocio de Visual Display en Samsung Electronics.

La pantalla incluye tecnología de color de próxima generación y aprovecha la IA para mejorar los tonos y refinar el contraste. Además, ofrece detalles sutiles, eleva el rendimiento de la imagen y minimiza los reflejos.

Los anuncios de novedades en el CES también se dirigen al sector empresarial.

Caterpillar realiza una presentación enfocada en demostrar cómo la IA industrial y la autonomía impulsan la innovación y transforman los lugares de trabajo en todo el mundo.

La firma presenta en el CES el llamado Cat AI Nexus, que integra inteligencia avanzada en una miniexcavadora, y el AI Insights Lab, donde los visitantes podrán observar cómo se utiliza la IA para convertir datos operativos en información procesable para clientes en todo el mundo.

“La tecnología está acelerando y ampliando nuestra capacidad para satisfacer las necesidades de los clientes, conectando sin interrupciones conocimientos digitales profundos con nuestra experiencia en maquinaria para ofrecer soluciones para sus tareas más críticas”, dijo Joe Creed, CEO de Caterpillar.

Ejemplos como los de Samsung y Caterpillar validan la tesis de la CTA: pese a los aranceles y la presión de costos, la inversión en innovación sigue siendo la estrategia principal para sostener el crecimiento en 2026.