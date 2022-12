Elon Musk dice que dejará de ser CEO de Twitter cuando encuentre un sustituto

Elon Musk anunció este martes 20 de diciembre que renunciará como CEO de Twitter cuando encuentre a su reemplazo.

Las palabras del multimillonario llegan dos días después de que preguntara a sus 122 millones de seguidores en esa red social si debería retirarse de ese cargo y la mayoría respondió que sí.

“Renunciaré como director ejecutivo tan pronto encuentre a alguien tan tonto como para aceptar el puesto”, escribió Musk en Twitter, y dijo que después de eso solo se ocupará de los equipos de programación y servidores en Twitter.

Musk compró Twitter en octubre por $44.000 millones y desde entonces ha protagonizado diversas polémicas por sus decisiones dentro de la empresa, que incluyen el despido de la mitad de la planilla y vaivenes en ajustes sobre algunas características de la red social.

También ha llamado la atención por algunas de sus declaraciones, como cuando dijo que no podía salvar a Twitter de la bancarrota.

Musk está actualmente en la búsqueda de un nuevo inversionista para Twitter.

Aún es prematuro para determinar las implicaciones de la salida de Musk como CEO de Twitter. El domingo anterior publicó que no tenía sucesor y sugirió que no hay candidatos calificados para comandar la empresa, según reportó el diario The New York Times.

