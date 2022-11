¿Qué es Mastodon, la red social que se populariza tras los cambios en Twitter?

Con la llegada de Elon Musk a Twitter tras comprar la red social y los cambios que el empresario está implantando, Mastodon, una plataforma abierta de origen alemán, está recibiendo una oleada de nuevos usuarios.

En cuestión de días, Musk decidió prescindir de la mitad de la planilla de Twitter e introducir un nuevo cobro de $8 para los usuarios que deseen tener sus cuentas verificadas y con menos exposición a publicidad, bajo el servicio Twitter Blue.

Miles de tuiteros dicen haber migrado a Mastodon, red que asegura tener ahora más de 1 millón de usuarios, de los cuales más de 230.000 se unieron en la última semana.

¿Qué es Mastodon? Copiado!

Mastodon es una red social creada por el programador alemán Eugen Rochko hace seis años que se puede navegar desde una computadora o a través de la aplicación móvil.

En apariencia, Mastodon funciona similar a Twitter: los usuarios pueden escribir publicaciones, llamadas toots, que se pueden responder, gustar y volver a publicar. También pueden seguirse entre sí.

Los posteos tienen un límite de 500 caracteres y se muestran a los usuarios en orden cronológico.

Mastodon soporta mensajes de audio, videos, imágenes, descripciones de accesibilidad, encuestas, advertencias de contenido, avatares animados, emojis personalizados, control de recorte en miniatura, entre otras funciones.

La llegada masiva de usuarios, sin embargo, está poniendo a prueba a los servidores de la plataforma.

“Hemos estado tratando constantemente hacia el objetivo final de proporcionar una alternativa viable a Twitter desde 2016 y hemos demostrado la escalabilidad y la resistencia de la plataforma”, dijo Rothko en un toot reciente.

¿Cómo iniciar? Copiado!

Mastodon no está bajo el mando de una sola persona o compañía, sino que está formada por cientos de servidores, cada uno gestionado por personas voluntarias u organizaciones.

Lo primero que hay que hacer al entrar es inscribirse en un servidor, los cuales están agrupados temáticamente por país, ciudad o tema de interés.

El servidor da al usuario algo así como una comunidad inicial con la que puede intercambiar posteos y links pero también puede interactuar con personas alojadas en otros servidores y, además, puede mover su perfil a un servidor diferente en cualquier momento sin perder ningún seguidor.

La persona verá sus publicaciones en su propia página principal y serán visibles a sus seguidores.

Algunos de los servidores más populares están funcionando muy lentamente debido a la demanda.

Los cambios en Twitter introducidos por su nuevo dueño, Elon Musk, están popularizando a Mastodon. (Nurphoto)

¿Cómo encontrar gente? Copiado!

El servidor que la persona elija se convierte en parte de su nombre de usuario. Por ejemplo, si el nombre que escoge es “abc” y está alojado en el servidor de Reino Unido, el usuario sería @abc@mastodonapp.uk.

Si dos usuarios están en el mismo servidor, pueden buscarse simplemente usando el nombre de la persona, pero si está en un servidor diferente, necesitará su dirección completa.

A diferencia de Twitter, Mastodon no sugiere seguidores que le puedan interesar.

También se pueden buscar hashtags.

¿Cómo se modera? Copiado!

La moderación del contenido podría ser un talón de Aquiles en caso de que Mastodon siga creciendo de forma imparable, pues no hay reglas claras ni una sola norma de moderación.

Cada servidor puede tener o no sus reglas internas y si existe un posteo de odio o inadecuado, los administradores lo pueden eliminar o puede ser reportado por los demás usuarios. No obstante, eliminarlos del servidor no significa que se borren de todos los espacios de la plataforma.

Además, un servidor puede bloquear a otro servidor que considere inapropiado, con lo que los usuarios del primero no podrán ver las publicaciones de los usuarios del segundo.

Bajo este esquema, Mastodon dice ofrecer una red más flexible para responder a las necesidades de diferentes grupos de personas.

“No podemos controlar los servidores, pero podemos controlar lo que promocionamos en esta página. Nuestra organización solo lo señalará a servidores que estén constantemente comprometidos con la moderación contra el racismo, el sexismo y la transfobia”, indica Mastodon en su sitio web.

Para estar en control completo, la plataforma permite a cualquier usuario crear su propio servidor.

Según informó la cadena británica BBC, ya hay informes de personas identificadas por publicar contenido de odio y casos de abuso homofóbico.

¿Hay anuncios? Copiado!

Por el momento la red no tiene anuncios. Tampoco hay normas específicas con respecto a la promoción o publicidad que hagan los usuarios de productos o servicios.

¿Es gratis? Copiado!

Sí, pero algunos servidores solicitan donaciones en vista de que no son pagados.

¿Qué promete la red? Copiado!

“Una red social que no está a la venta”, es el eslogan que se puede observar una vez entrar al sitio web de la red social.

Mastodon promete ser una plataforma descentralizada, de código abierto, sin anuncios y sin algoritmos, con la posibilidad de gestionar la audiencia sin intermediarios.

“Mastodon vuelve a poner la toma de decisiones en sus manos”, garantiza la empresa.

A pesar de su repentino crecimiento, los poco más de 1 millón de usuarios que acoge Mastodon es una cantidad aún poco significativa a la par de Twitter, con cerca de 238 millones de usuarios activos.