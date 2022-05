Hacienda sigue sin dar una fecha para restablecer sistemas ATV y TICA

A un mes del inicio del ciberataque a instituciones costarricenses por parte del grupo Conti, el Ministerio de Hacienda sigue sin poder restablecer los sistemas de pagos de impuestos.

El jerarca de Hacienda, Nogui Acosta, manifestó este lunes 16 de mayo en conferencia de prensa que la institución está trabajando en restablecer los sistemas, pero aún sin dar una fecha específica.

“Un plazo no le puedo decir en este momento, pero esperamos que no sea muy largo”, dijo Acosta consultado por EF.

La plataforma Administración Tributaria Virtual (ATV), para el pago de impuestos, y la de Tecnología de Información para el Control Aduanero (TICA), relacionada a aduanas, están paralizadas a raíz del hackeo.

Para lograr el restablecimiento de esos sistemas, Hacienda inició el fin de semana una sanitización de sus 3.000 computadoras, con el fin de asegurarse de que no tienen ninguno de los virus informáticos que ocasionaron el ataque. También generará nuevas claves para sus funcionarios.

Solo cuando este proceso haya finalizado se podrá empezar a subir los sistemas tradicionales, lo cual se hará por prioridad, empezando con el ATV, el TICA y los que se usan para el pago de salarios. Acosta aseguró que existen respaldos de estas plataformas en buen estado.

Mientras tanto, el sistema EDDI 7 es el plan de contingencia habilitado para el pago de impuestos. No obstante, Acosta admitió que existen falencias en este sistema también, lo cual es una debilidad que expuso esta crisis. Un ejemplo de ello es que el EDDI 7 no está disponible para usuarios de equipos Mac, pues se trata de una plataforma vieja que no ha sido actualizada.

Desde la caída de los sistemas ATV y TICA, los contribuyentes han tenido que presentar sus pagos de impuestos de forma manual. (Fotografía de archivo) (Alonso Tenorio)

A ciegas

Hacienda está pagando planillas y recogiendo impuestos a ciegas. Tampoco puede llevar a cabo una fiscalización adecuada del gasto público.

“No estamos pudiendo cobrar impuestos por el sistema tradicional. No tenemos información de quién nos está pagando impuestos bien o mal”, declaró el presidente de la República, Rodrigo Chaves, en la misma conferencia donde se dieron detalles del plan de acción que el Ejecutivo pondrá en marcha para atender la crisis.

Chaves puntualizó que hay problemas en los procesos de comercio internacional y nacionalización de importaciones, que se desconoce cuánto gasta quién, y que los salarios se están pagando con base a planillas anteriores, lo que puede provocar que a una persona se le pague en exceso o menos de lo que se debería.

Hacienda desconoce en este momento si hay y de cuánto es la posible merma en la recaudación, pues solo podrá saberse cuando se restablezcan los sistemas y el Ministerio pueda contrastar lo que pagó cada contribuyente con lo que debió haber pagado.

El EDDI 7 sirve como forma de pago de impuestos pero no es una declaración oficial, lo que significa que cada contribuyente deberá hacer la declaración formal una vez esté en funcionamiento ATV y “recordarle” a Hacienda que el impuesto ya se canceló a través del recibo generado por el EDDI 7.