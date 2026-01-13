Tecnología

La IA impulsa nueva era de autoanálisis médico: auriculares que detectan síntomas

Donde la medicina preventiva falla, los dispositivos y soluciones de salud pueden ayudar

EscucharEscuchar
Por AFP

Las Vegas, Estados Unidos - Desde auriculares que detectan signos tempranos de alzhéimer hasta dispositivos que estudian señales de estrés postraumático o identifican descargas cerebrales vinculadas a la epilepsia, la inteligencia artificial (IA) se usa cada vez más para facilitar el autoexamen de enfermedades.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
ceslas vegasinformáticatecnologíasaludNeurableNaoxauriculares
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.