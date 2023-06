Las redes VPN: ¿para qué sirven, son legales y cuánto cuesta contratar una?

Las redes virtuales privadas (VPN, por sus siglas en inglés) adquirieron popularidad en los últimos años. A fin de cuentas, son herramientas que permiten a los usuarios de Internet ocultar información clave sobre su identidad digital, en tiempos de alta exposición a ciberataques y otras violaciones a la privacidad.

Los servicios de VPN son fáciles de conseguir a través de compañías especializadas e incluso existen oferentes gratuitos, aunque no siempre fiables.

Su principal función es aumentar la seguridad de sus usuarios; sin embargo, también están quienes los usan para saltarse barreras de servicios de streaming.

LEA MÁS: ¿Qué es IPTV? ¿Es un servicio legal?

Pero, ¿qué es realmente una VPN?, ¿para qué podría servirme una? y ¿cuánto me cuesta conseguirla?, EF le explica.

¿Qué es una VPN? Copiado!

Una red virtual privada (VPN) es una herramienta que protege la conexión del usuario mientras navega en Internet.

Entre otras cuestiones, una VPN permite a la persona que lo usa ocultar su dirección IP (su identificador virtual en Internet); al tiempo que encripta todos los datos que envía o recibe en línea, de modo que queden fuera del alcance de terceras personas no autorizadas a manejarlos.

¿Para qué sirve? Copiado!

Las redes VPN permiten a quienes las utilizan disponer de una mayor privacidad y anonimato en su cotidianidad “virtual”. Por lo tanto, se les utiliza con múltiples fines.

La principal función que se promociona en las páginas de los proveedores de redes virtuales privadas más reconocidos es la seguridad.

Utilizar una red virtual privada brinda una mayor protección sobre los datos que gestiona la persona en línea, así como sobre sus contraseñas a cuentas y los detalles de su actividad en cada sitio.

No obstante, otra de las funciones por las que cada vez más usuarios utilizan las VPN es para ocultar su ubicación real y burlar los bloqueos geográficos de contenidos audiovisuales que algunos servicios de streaming realizan sobre los mismos.

Al redirigir la conexión a servidores en otros países, los usuarios de redes VPN usualmente pueden acceder programas o transmisiones en vivo que estas compañías solo pueden ofrecer en determinadas regiones, por sus contratos de difusión.

¿Protege al 100% de ataques cibernéticos? Copiado!

No. Una VPN puede ayudar a proteger los datos al cifrar la información y ocultar la dirección IP, lo que dificulta el acceso a los datos. Sin embargo, no es una solución infalible ya que los hackers pueden encontrar formas de acceder a los datos cifrados.

Por lo tanto, es importante tener en cuenta las medidas de seguridad adicionales, como la autenticación de dos factores, el uso de contraseñas robustas y no descargar archivos de remitentes desconocidos.

¿Es legal usar una VPN? Copiado!

El uso de las redes VPN solo está totalmente prohibido o parcialmente restringido en algunas naciones con legislaciones más restrictivas. Entre ellas, están China, Rusia, Bielorrusia, Irak, Corea del Norte, Omán y Emiratos Árabes Unidos.

Sin embargo, en las naciones en que está permitido su uso se deben emplear solo con fines legales.

Es decir, su uso por sí mismo no es problemático en la mayoría de países del mundo, siempre y cuando se empleen para fines lícitos (como la protección de datos personales).

¿Qué vicios o vacíos legales propician las VPN? Copiado!

Las redes VPN no fueron creadas con fines ilícitos; sin embargo, pueden ser utilizadas por usuarios para actividades ilegales.

Una de las más comunes, aunque no la única, es la difusión o la descarga de contenidos sujetos a restricciones por derechos de autoría (como películas), lo cual puede ser penalizado por las autoridades si llega a comprobarse.

En cuanto al uso de redes VPN para acceder a contenido audiovisual bloqueado geográficamente por las empresas de streaming, estas han optado por endurecer sus controles internos, a través de cambios en sus propias plataformas.

¿Cuáles proveedores brindan el servicio? Copiado!

Existe una gran cantidad de proveedores de servicios de VPN; sin embargo, no todos los hacen con las mismas condiciones de seguridad y no todas cuentan con políticas de no almacenamiento de datos sobre la actividad de sus usuarios.

Por ese motivo, se recomienda revisar las políticas de privacidad de cada compañía antes de acceder a sus servicios.

Entre otros oferentes, empresas como ExpressVPN, NordVPN, Surfshark y CyberGhost aseguran ofrecer servicios sin registro alguno, lo cual garantizan a través de programas de cobro mensual, semestral o anual.

¿Cuánto cuesta una VPN? Copiado!

Los servicios de VPN se pueden conseguir a través de múltiples proveedores. Sin embargo, los costos oscilan entre los $12 y los $15 mensuales entre las principales compañías que ofrecen estos servicios.

No obstante, estas proporciones mensuales se pueden reducir considerablemente cuando se accede a suscripciones de largo plazo (semestrales, anuales o bianuales).

A través de suscripciones de 24 meses, por ejemplo, se puede llegar a reducir el importe mensual a solo $2,11 en CyberGhost y a $2,39 en Surfshark; aunque el desembolso por el período completo se debe realizar en un solo tracto.

¿Cuáles riesgos existen sobre su uso? Copiado!

Los principales riesgos por el uso de redes VPN están relacionados con el empleo de proveedores poco confiables.

Existen oferentes gratuitos de redes VPN; sin embargo, suelen carecer de garantías reales sobre la no recopilación de registros de actividad privada.

¿Cómo elijo el mejor? Copiado!

Algunas recomendaciones para seleccionar un VPN confiable son:

Política de no registro ( no logs ): Busque un proveedor de VPN que tenga una política estricta de no registrar ninguna información sobre su actividad en línea. Esto asegurará que no haya registros de sus actividades en caso de que sean solicitados por terceros.

Busque un proveedor de VPN que tenga una política estricta de no registrar ninguna información sobre su actividad en línea. Esto asegurará que no haya registros de sus actividades en caso de que sean solicitados por terceros. Fuerte encriptación: Asegúrese de que el VPN utilice una encriptación sólida, preferiblemente de 256 bits , para proteger sus datos y mantener su conexión segura.

Asegúrese de que el VPN utilice una encriptación sólida, , para proteger sus datos y mantener su conexión segura. Velocidad y rendimiento: Investigue y revise las opiniones de otros usuarios para saber que el VPN no tenga una disminución significativa en la velocidad de conexión a Internet.

Investigue y revise las opiniones de otros usuarios para saber que el VPN no tenga una disminución significativa en la velocidad de conexión a Internet. Seguridad adicional: Algunos VPN ofrecen características de seguridad adicionales, como protección contra malware y bloqueo de anuncios.