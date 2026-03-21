Tecnología

Los centros de datos de Costa Rica ya enfrentan la demanda de servicios de IA

Una décima parte de los clientes demandan espacio y servicios para aplicaciones basadas en IA, pero la tendencia va en ascenso.

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Por Carlos Cordero Pérez

Diego Cardoza ingresó a Codisa cuando la reconocida firma comercializaba sistemas gerenciales. Luego participó en la creación del centro de datos (datacenter), que en la actualidad enfrenta una nueva etapa con la eclosión de la inteligencia artificial (IA).








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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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