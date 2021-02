Reubicación de Prodhab en Asamblea Legislativa le restaría independencia y sería inconstitucional, pues son instituciones de naturaleza distinta (la potestad de dictar órdenes y sancionar es del Ejecutivo). La posibilidad de generar ingresos mediante consultorías y servicios generaría conflictos de interés, lo que podría afectar su función de control y sanción. La Sala Constitucional reconoce las potestades de órganos auxiliares de la Asamblea Legislativa como la Contraloría General de la República. Prodhab sería órgano adscrito con independencia técnica, administrativa, presupuestaria y de criterio, con potestad para sanciones en toda la Administración Pública. Se consultará a la Procuraduría General de la República.

Mantiene el modelo de ley actual (que dejó de usarse en Europa hace tres años) y establece un canon de registro de bases de datos desproporcionado ($300). Se deben establecer lineamientos a cumplir únicamente y que Prodhab audite. La tendencia actual se enfoca en la responsabilidad y documentación por parte del responsable de datos, abandonando la idea del registro con la autoridad. Además, sólo después del registro se obliga a realizar estudios y nombrar el oficial de protección de datos, lo que afecta la previsibilidad en especial para inversión externa en el país. Proyecto amplía la cantidad de bases de datos que se rigen por ley y no en todos los casos pagan el canon (exime las que tienen fines administrativos y no de comercialización, así como en organizaciones sin fines de lucro: sindicatos, asociaciones y organizaciones religiosas, entre otras). La exención del pago no las excluye del cumplimiento de la ley. Se revisó legislación internacional y se mantiene la inscripción con fines preventivos y para que Prodhab verifique el cumpliento de requisitos y parámetros de seguridad.

Multas desproporcionadas (hasta ¢27,7 millones o 6% de ingresos), superior al establecido en el mundo (Europa es 4%) y no corresponden a las infracciones más graves o de más riesgo para el ciudadano, mientras a entes y funcionarios públicos que incumplan no hay sanción real ni suficientemente disuasoria. No se regula prescripción de sanciones ni cómo las ejecutaría Prodhab. Monto se puede discutir. Las experiencias en otras latitudes demuestran que el mercado de datos genera tantos ingresos que las multas deben ser altas para ser disuasorias y deben ser proporcionales al ejercicio económico. En relación con las instituciones públicas el objetivo es aplicar el mismo catálogo de sanciones en lo que resulte posible. Si el texto del proyecto no es consistente con esa visión, se pueden hacer modificaciones.

En lugar de establecer parámetros claros para definir cuando es necesario nombrar un Oficial de Protección de Datos, no se regula esta figura (no se establecen obligaciones, consecuencias y sanciones) y se le establece a la Agencia la potestad de definir cuándo esta figura es requerida, lo que puede extender innecesariamente su creación. No se contemplan casos en que hay más de un oficial o encargado. Se podrían establecer parámetros generales, aunque es importante dejar a la Prodhab la suficiente flexibilidad vía reglamentaria para que establezca las reglas específicas. Eso no querría decir que el oficial no exista desde el inicio del tratamiento, sino que la Prodhab tendrá la capacidad de ajustar los lineamientos técnicos y adaptarse a las diferentes situaciones que se enfrenten conforme pasa el tiempo.