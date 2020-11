La información de deudas es tan sensible como la de salud: no se puede divulgar. Al sancionarse se puede incluir el daño moral (sufrimiento psicológico, angustia y enojo causado) y afectación de derechos de los consumidores, previstos en la Constitución Política (artículo 46) y en la Ley de Protección al Consumidor (No. 5665).