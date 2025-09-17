OMC: La inteligencia artificial puede aumentar el comercio un 40%, pero amenaza con ampliar la brecha de desigualdad

El modelo de desarrollo económico de Costa Rica, basado en la atracción de inversión extranjera directa (IED) de alta tecnología y la exportación de servicios de valor agregado, se encuentra en la antesala de una nueva revolución industrial. La inteligencia artificial (IA) se perfila como la tecnología que redefinirá las cadenas de valor, la productividad y la competitividad a escala global.

Este escenario presenta una dualidad para el país: por un lado, una oportunidad para consolidar su posición como un hub tecnológico en la región; por otro, el riesgo de que la velocidad de la adopción tecnológica a nivel mundial amplíe las brechas existentes si no se toman las medidas adecuadas para garantizar una transición inclusiva y equitativa.

En este contexto, un nuevo informe de la Organización Mundial del Comercio (OMC) pone cifras al potencial impacto de esta tecnología, ofreciendo un panorama de oportunidades y advertencias para economías como la costarricense.

La Organización Mundial del Comercio identifica a la IA como un motor clave para el crecimiento del comercio, pero advierte sobre los riesgos de una mayor desigualdad. (Foto: página OMC)

La IA podría aumentar el valor del comercio global en casi un 40% para 2040, gracias a la reducción de costos y el aumento de la productividad, indicó el miércoles la Organización Mundial del Comercio (OMC).

En su último informe anual sobre el comercio mundial, el organismo identificó a la IA como uno de los pocos puntos brillantes en un sistema comercial global golpeado por los altos aranceles impuestos por Estados Unidos a sus socios.

“La IA tiene un gran potencial para impulsar el comercio al reducir los costos comerciales y remodelar la producción de bienes y servicios”, dijo Ngozi Okonjo-Iweala, directora de la OMC, al presentar el reporte.

Según explicó, las simulaciones de la OMC sugieren que la IA podría aumentar las exportaciones de bienes y servicios en casi un 40% por encima de las tendencias actuales.

Sin embargo, esta tecnología amenaza con perturbar los mercados laborales y la falta de políticas adecuadas podría hacer que los países con ingresos más bajos pierdan oportunidades.

“Una pregunta importante es si la IA aumentará las oportunidades para todos, o si profundizará las desigualdades y exclusiones existentes”, señaló Okonjo-Iweala.

Si las economías con ingresos más bajos no logran cerrar la brecha digital, las proyecciones de la OMC limitan al 8% el aumento de sus beneficios para 2040, muy por debajo del 14% estimado para aquellas con ingresos más altos.

No obstante, si reducen la brecha de infraestructura digital en un 50% y adoptan la IA de manera más generalizada, podrían igualar las ganancias de los países de mayores ingresos.

La inversión en infraestructura digital y la capacitación del talento humano son, según la OMC, claves para que las economías emergentes aprovechen el potencial de la IA. (Shutterstock)

“Con la combinación adecuada de comercio, inversión y políticas complementarias, la IA puede crear nuevas oportunidades de crecimiento en todas las economías”, afirmó la titular de la OMC.

Por otra parte, el organismo internacional recalcó que los países están aplicando más límites al comercio de bienes relacionados con la IA.

En 2024, casi 500 restricciones estaban vigentes, en su mayoría por parte de economías de ingresos medios y altos, mientras que en 2012 apenas había 130.

