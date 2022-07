‘Startup’ tica Harvie, con solución para reclutamiento en línea, abre operaciones y se instala en México

El matrimonio de Irene Rosich y Gary Fonseca fundadores de la startup Harvie, que desarrolló una solución para reclutamiento de talento en línea, están en los últimos preparativos para viajar a México D. F.

Allá encabezarán la operación en ese país con la misión de aprovechar el potencial que le brinda el mercado mexicano tanto en clientes como para acceso de fondos de inversión, con la visión de convertir la solución en líder a nivel internacional.

“Llegamos a México y el próximo martes empezaremos el plan comercial”, dijo Rosich. “Tenemos reuniones con cámaras de recursos humanos, asistiremos a ferias de empleo y tendremos acercamientos a universidades que tienen bolsas de empleo”.

Harvie es la startup fundada por Gary Fonseca e Irene Rosich. Iniciaron el proyecto con el servicio de entrevistas con video llamado Entrevideo en marzo de 2020 y luego vieron otras posibilidades y potencial de mercado, desarrollando una solución que abarca todo el proceso de reclutamiento. (Foto para EF)

Irene y Gary fundaron primero Entrevideo en marzo de 2020, como un software para hacer entrevistas mediante video a candidatos en procesos de reclutamiento. El momento parecía no ser el mejor.

Con la pandemia las empresas dejaron de realizar reclutamientos en el primer momento y otras recortaron planillas. Sin embargo, ellos vieron una oportunidad, pues la pandemia generaba un cambio en los procesos de contratación.

Se enfocaron en desarrollar la solución con más funcionalidades y mejorar la experiencia del usuario. Lo siguiente que hicieron fue pivotear o realizar pruebas de concepto del sistema con personas y clientes de confianza.

Los sistemas de reclutamiento y gestión de talento evolucionaron en los últimos dos años, incluyendo más funcionalidades para reclutamiento, entrenamiento, capacitación, actualización e incluso monitoreo del bienestar, con tecnologías de inteligencia artificial, manejo de datos, analítica, gamificación, realidad virtual y aumentada, de acuerdo con firmas especializadas en estas áreas como PwC, Manpower, Deloitte y Grupo Innova.

Irenes y Gary, además de enfocarse en nuevas funcionalidades y la experiencia de usuario, identificaron las diferencias en los procesos de reclutamiento en diferentes países de América Latina. Recibieron mucha retroalimentación, pero era el momento de buscar capital.

En la segunda mitad de 2021 empezaron a levantar capital, entraron en el mundo de los emprendimientos de base tecnológica (startups) para entender cómo lo habían hecho otras startups exitosas y a cambiar el enfoque del mercado local al internacional. Querían conocer la experiencia de quienes ya habían recorrido ese camino.

Lo primero que les dijeron era que necesitarían realizar de 30 a 40 presentaciones o pitch, tal vez más, hasta obtener financiamiento de algún fondo de inversión. Se acercaron a Caricaco, que en setiembre de ese año lanzó el fondo Despegar y en marzo pasado anunció las seis startups que recibieron inversión: INDI, Socialdesk, Bee, Snap Compliance y Zunify. En el caso de Harvie el resultado no fue de la noche a la mañana.

Conversaron con Caricaco y lograron los términos que funcionaban para ambas partes. En el programa de televisión DeMentes obtuvieron el sí y con eso una porción de lo que necesitaban. Pero el programa atrajo a otros inversionistas. Cuando volvieron a reunirse con Caricaco ya tenían todo el capital requerido: $200.000. Ahora venía un reto mayor.

Empezaron a implementar la estrategia de crecimiento. No dejaron de escuchar a otras personas. Alejandro Vega, fundador de Huli, una startup tica que ofrece soluciones de software en la nube para el sector salud, les dijo que debían encargarse directamente de la apertura operativa y del crecimiento en México, que ofrecía posibilidades de mercado y capital. La decisión no era sencilla.

Ante todo implicaba la migración de toda la familia, pues Irene y Gary tienen dos hijas. Decidieron hacerlo. No es lo mismo trasladarse de país cuando se trabaja en una firma que tiene su departamento de mobility, como en el caso de una multinacional, que en un emprendimiento.

Hay que hacer el cierre del país de origen, empezaron por vender la casa. Y hay que hacer la apertura en el país destino: ver dónde vivir, el colegio de las hijas, los trámites migratorios, los trámites de la inscripción de la empresa, la apertura de una oficina. No solo eso.

En México se realizará el lanzamiento de la marca Harvie y empezarán a comercializar un sistema prácticamente nuevo. Ahora se ofrece un sistema que incluye todas las funcionalidades del proceso de reclutamiento que requieren las empresas.

La solución de Entrevideo únicamente permitía a las personas candidatas aplicar a través de una entrevista pregrabada. En estos casos, ocurría lo mismo que en los procesos tradicionales.

Típicamente las empresas reciben miles de curriculums (incluyendo una gran cantidad que uno reúnen los requisitos del puesto). Luego deben dedicarle tiempo y recursos para revisarlos, llamar personas que ya están en otra empresa, no les interesaba o no habían leído bien el anuncio del puesto, coordinar citas y entrevistar candidatos, elegir ternas y coordinar otras citas con los jefes del departamento al que le corresponde la posición. No eran los únicos problemas.

Cuando las empresas reactivaron las contrataciones, en la segunda mitad del 2020, si la entrevista era por alguna aplicación de videoconferencia, ocurría que la persona no se conectaba o tenía problemas con la conexión de Internet, o se le caía o no funcionaba la cámara ni el micrófono. En los pocos casos que se avanzaba de verdad, no quedaba nada registrado, menos el resultado.

La solución que propone Harvie es que los candidatos ingresen a un link creado para la vacante, realizan una entrevista predefinida con un formulario en el que responden preguntas por escrito. A partir de sus respuestas, se filtran los candidatos. Vienen otros pasos.

Las personas seleccionadas realizan una entrevista pregrabada en la que responden preguntas predefinidas para el puesto, el cual es compartido mediante un link por el departamento de contratación con otras personas que deben participar en la decisión. Hay otras herramientas complementarias.

Al video se le puede aplicar un análisis de inteligencia artificial para identificar el tono emocional o el sentimiento de la persona candidata: si responde en positivo, negativo o neutral. La empresa toma decisiones a partir de todos esos datos. “Es una herramienta adicional para que el reclutador tome una mejor decisión”, dijo Gary.

La solución es completamente en la nube y se comercializará con paquetes desde $120 al mes (que permite publicar hasta tres vacantes por mes) a $550 (sin restricción de vacantes).

El cambio de Entrevideo a Harvie (de Hire View) tiene la intención de posicionar el sistema como el asistente inteligente o “el Alexa del reclutamiento”.

El traslado a México no será completo, En Costa Rica se mantendrá un equipo administrativo y de soporte de dos personas y otras tres personas trabaja desde Nicaragua. En México serán cinco: Irene, Gary y tres personas más. La idea no es solo comercializar la solución.

Irene ya identificó el ecosistema de mujeres emprendedoras de tecnología y se integrará para impulsar proyectos. Además, se acercarán a fondos de inversión para startups. “Quiero demostrar que se puede ser mujer, mamá, latina y CEO de una startup al mismo tiempo”, dijo ella.