Tecnología

Sutel envió consulta al ICE sobre el ‘hackeo’ para determinar el alcance e implicaciones

El ICE indicó que los ciberdelincuentes sustrajeron 9 GB de información de correos electrónicos, pero no ha informado a Sutel sobre alcance del ataque

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Por Carlos Cordero Pérez

El ataque cibernético denunciado la semana anterior por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) generó una alerta entre las autoridades del sector de telecomunicaciones.








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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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