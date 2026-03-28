Jeff Bezos en Costa Rica: lo que sabemos de la visita del fundador de Amazon y lo que implica

Jeff Bezos, uno de los hombres más ricos del mundo y fundador de Amazon —uno de los mayores empleadores privados de Costa Rica— llegó al país presumiblemente de vacaciones, pero con un peso simbólico que va mucho más allá de un simple tour de megalujo.

Migración confirmó a La Nación y a AmeliaRueda.com que el multimillonario ingresó el 27 de marzo de 2026 por el aeropuerto internacional Daniel Oduber Quirós, en Liberia, acompañado por su esposa, Lauren Sánchez.

Su llegada no quedó solo en un registro administrativo: varios videos y registros en redes sociales los mostraron en Guanacaste.

Jeff Bezos (CEO de Amazon) aterrizando en @guanacasteairport en su G700 Reg. N11AF para vacacionar en Costa Rica. Pueden ver la llegada a su yate en el excelente video de @poncianofoto en IG pic.twitter.com/06vcowRRJM — Cristian Quijano (@crisquijano) March 28, 2026

El hecho de que haya llegado en un avión privado (algo normal para este tipo de personas) añade otra capa de significado. Ese detalle se inserta justo en el momento en que el aeropuerto de Liberia se encuentra en pleno proceso de construir una terminal exclusiva para jets privados, pensada para vuelos chárter, empresarios y visitantes de muy alto poder adquisitivo, como Bezos. De hecho, en el video de la llegada de Bezos se observan más jets de los que normalmente aterrizan en Liberia.

Esa obra forma parte de una apuesta estratégica para consolidar al Pacífico norte de Costa Rica como polo de turismo de lujo y de negocios, con infraestructura pensada para clientes que no dependen de las rutas comerciales convencionales.

La presencia física de alguien como Bezos funciona, en la práctica, como un espejo de esa estrategia: una señal clara de que el país quiere estar en el radar de la fortuna global, no solo como un destino de biodiversidad, sino como un hub de pasajeros VIP.

En esa tónica, hace menos de un año abrió sus puertas en Punta Cacique, a unos 33 km del aeropuerto, un hotel de la cadena Waldorf Astoria. La habitación más sencilla arranca en unos $1.200 la noche, pero tiene espacios especiales que cuestan decenas de miles de dólares y el hotel puede ser reservado por completo por una cantidad no especificada.

De manera similar, el Nekajui Península Papagayo, a Ritz-Carlton Reserve, inició operaciones hace poco más de un año y es también uno de los hoteles de ultralujo que destacan en la zona de bahía Culebra, donde desde hace años se levantó también el Four Seasons, un clásico del lujo en hotelería.

Jeff Bezos durante su boda en Venecia en 2025. (MARCO BERTORELLO/AFP)

Un yate de Jeff Bezos fue visto anclado justo en el Golfo de Papagayo en los últimos días y puede ser observado en los sistemas de seguimiento marítimo adentrándose en el Pacífico la tarde de este sábado.

Actualmente se sabe que Jeff Bezos tiene dos embarcaciones principales en su flota de yates: el velero de 127 metros llamado Koru y el buque de apoyo de 75 metros llamado Abeona.

Koru es en realidad un megayate a vela de 127 metros, construido por Oceanco en Países Bajos y valorado en unos $500 millones. Fue entregado en 2023 y es considerado el segundo barco de vela más grande del mundo.

Koru, el yate de Jeff Bezos (Conmat13 / Wikicommons/Conmat13 / Wikicommons)

Mientras, Abeona es un buque de apoyo de 75 metros que acompaña al Koru, diseñado para alojar tripulación, equipo y soporte logístico durante los viajes del yate principal.

Amazon en Costa Rica

Desde el ángulo económico, Amazon figura como uno de los principales empleadores privados en Costa Rica, con una presencia consolidada en centros de servicios compartidos y tecnología.

En el país concentra miles de puestos formales directos e indirectos, distribuidos en áreas como desarrollo de software, operaciones de soporte, logística, atención al cliente y funciones de back‑office corporativo.

Ese peso se traduce en un impacto sobre la balanza de servicios y en una atracción de talento que ayuda a elevar los estándares en estos sectores especializados.

Sin embargo, esa realidad se entrelaza con una dinámica global de la empresa. En los últimos meses, Amazon ha implementado rondas de despidos en distintas unidades, incluyendo estructuras de servicios y operaciones, en un contexto de ajuste de costos y reordenamiento geográfico de inversiones. Costa Rica también se ha visto afectada.

Esas decisiones generan incertidumbre en el mercado laboral costarricense y ponen en evidencia que el empleo ligado a grandes multinacionales puede ser volátil, incluso cuando el negocio general de la empresa mantiene un crecimiento sólido, como en el caso de Amazon.

La imagen de Bezos en Liberia —llegando en jet privado mientras el país impulsa una terminal de jets y fortalece marinas y zonas turísticas de lujo— refleja una tensión estructural: por un lado, un escenario de inversión en infraestructura orientado a captar dólares de visitantes de alto poder adquisitivo; por otro, una economía que depende para su crecimiento de empresas globales que periódicamente ajustan plantillas y relocalizan inversiones.

Más multimillonarios en Costa Rica

Es importante destacar que Costa Rica no está descubriendo en 2026 a los multimillonarios. En los últimos años el país se ha convertido en parada habitual de actores globales de la riqueza.

Uno de los casos más emblemáticos es el de Bill Gates, cofundador de Microsoft, quien ha pisado suelo costarricense en al menos una ocasión: la primera en abril de 2010 y una aparente segunda visita poco después, según reportes de medios nacionales de la época. En esos viajes, el enfoque no fue solo el turismo, sino también la observación de modelos de desarrollo sostenible que el país ha presentado internacionalmente.

Además de Gates, Costa Rica ha recibido a otros grandes nombres del mundo empresarial y de las celebridades, que han optado por zonas como Papagayo, Manuel Antonio o el Caribe para vacacionar o probar destinos como posible segunda residencia.

En 2024, por ejemplo, el hijo del hombre más rico de Asia, Anant Ambani, y su esposa Radhika Merchant escogieron Costa Rica para su luna de miel y se hospedaron en un resort de ultralujo de Papagayo, lo que ilustra el atractivo de este segmento.

En paralelo, informes de turismo y análisis de mercado señalan que Costa Rica se ha convertido en uno de los países de América Latina que más ha atraído a extranjeros millonarios, en parte por su estabilidad, seguridad y propuesta de turismo “responsable” y de naturaleza, que hoy se combina con desarrollos de lujo y marinas de alto nivel. Ya se hizo normal escuchar el nombre de actores y políticos millonarios que escogen el país para pasar unos días de descanso.

Para Costa Rica, el desafío no es solo aprovechar la presencia de un multimillonario como llamada de atención mediática, sino transformar esos episodios en estímulos concretos para atracción de capital, generación de empleo de calidad y diversificación sectorial.