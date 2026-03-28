Turismo

Jeff Bezos en Costa Rica: lo que sabemos de la visita del fundador de Amazon y lo que implica

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Por Pablo Fonseca

Jeff Bezos, uno de los hombres más ricos del mundo y fundador de Amazon —uno de los mayores empleadores privados de Costa Rica— llegó al país presumiblemente de vacaciones, pero con un peso simbólico que va mucho más allá de un simple tour de megalujo.








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Pablo Fonseca

Pablo Fonseca

Director de El Financiero. Anteriormente trabajó como Editor SEO de Grupo Nación. Es periodista, Máster en Ciencias Políticas y en Diseño Estratégico de Tecnologías de Información. A lo largo de su carrera ha cubierto temas de Ciencia, Tecnología, Cultura, Política, Economía, Sociedad e Internacionales.

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