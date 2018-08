La veo en la fotografía y evoco el sábado en que escuché a otra anciana preguntar, en una soda del Mercado Central. cuánto costaba una taza de sustancia. “¢600”, le respondieron. Acto seguido se puso a contar las pocas monedas que cargaba. “Si me alcanza. Regáleme una taza”. Uno de los clientes intervino: “Abuela, pida una sopa completa. Yo la invito”. Su respuesta: “Muchas gracias, pero solo puedo tomar caldo; la carne me cae pesada porque no estoy acostumbrada a comerla”.