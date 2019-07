Todo lo anterior no supone “idealizar” a la economía informal, o no hacer nada para reducirla. Este es probablemente el argumento más fuerte de su existencia (y que he desarrollado en otras publicaciones): la informalidad es parte del proceso de desarrollo de las empresas, y por tanto, lo que debemos hacer es que su paso por la informalidad sea lo más rápido posible. Cualquier empresario pyme que esté leyendo este comentario reconocerá que lo primero que hizo cuando abrió su negocio no fue ir a formalizarse. Empezó por ver si tenía mercado, luego a hacerlo crecer hasta desarrollarlo, y en ese punto, algún (o varios) cliente(s) –por su volumen de venta– le pidió que le(s) facturara. En ese momento, en su análisis costo-beneficio, la formalización aparece como una opción para no perder una clientela establecida (o creciente).