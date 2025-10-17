Acciones sostenibles, innovación y liderazgo posicionan a BAC como el banco con la mejor reputación del país - Clone

Las acciones sostenibles, sustentadas en una estrategia de Triple Valor (a nivel económico, social y ambiental), así como los esfuerzos realizados en materia de marca, innovación y liderazgo posicionan a BAC como el banco con la mejor reputación del país, y la segunda empresa con la mejor reputación.

Asimismo, la entidad también fue reconocida como la primera empresa en Responsabilidad ESG, durante el 2025, subiendo dos lugares respecto al año anterior.

Lo anterior se desprende del ranking Merco Empresas y Merco Responsabilidad ESG, elaborado por el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa, que fue dado a conocer el pasado miércoles 15 de octubre.

Durante la premiación, también se reconocieron a las empresas con el Mejor Equipo de Comunicación, ranking en el que BAC ocupó la tercera posición.

“Nos sentimos orgullosos de este reconocimiento otorgado por Merco, porque es parte de una labor en la que venimos trabajando de manera sostenida desde hace varios años, y que no sería posible sin la confianza de nuestras personas clientas y proveedoras, pymes, empresas clientas de BAC, aliados estratégicos y nuestra Gente BAC”. — Laura Moreno, vicepresidenta de Relaciones Corporativas de BAC.

“Este logro nos impulsa a continuar construyendo en conjunto, bajo un compromiso coherente con nuestro modelo de negocio innovador y de liderazgo, involucrando de forma integral prácticas de conducta empresarial responsables en nuestras operaciones, productos y decisiones”, añadió Moreno.

BAC Laura Moreno vicepresidenta de relaciones corporativas y sostenibilidad de BAC y Federico Odio presidente ejecutivo de BAC. (bac/BAC)

¿Qué aspectos considera Merco?

Los reconocimientos dados por Merco son producto de un exhaustivo trabajo que involucra a diferentes públicos de interés, entre ellos, directivos, expertos en sostenibilidad/RSC, analistas financieros, periodistas, miembros de gobiernos, organizaciones sin fines de lucro, organizaciones del sector laboral y consumidores, entre otros.

Los criterios que se evalúan varían según el público de interés. No obstante, algunos de las variables generales que se consideran para que las empresas sean reconocidas son: el gobierno corporativo, sostenibilidad medio ambiental, compromiso con la comunidad y el medio ambiente, comportamiento ético, compromiso con la inversión y empleo del país, eficacia de la comunicación corporativa y equipo directivo, entre otros.

Las empresas participantes son evaluadas en distintas facetas que conforman su reputación, a partir de los datos obtenidos a través de encuestas realizadas a los diferentes públicos de interés. Todos estos resultados permiten obtener un índice de puntuación, utilizado para el ranking. Es importante aclarar que el proceso es auditado por KPMG y las empresas incluidas no pueden pagar para ser consideradas en la evaluación.

Recientemente, BAC también fue reconocida como la empresa con mejor equipo de Recursos Humanos en el país y la tercera organización en atracción y fidelización del talento humano, también por Merco.

Logros de Triple Valor

Los nuevos reconocimientos representan, para BAC, el fruto de una estrategia de Triple Valor sostenible en el tiempo y que enfoca las acciones de la organización en las dimensiones económica, social y ambiental. Algunos de los logros en estas dimensiones son:

Dimensión económica:

En el 2024, BAC cerró con utilidades por $224 millones, un 22% más que en el 2023.

La cartera de crédito aumentó un 9% y la cartera pasiva un 22% gracias a la colocación en saldos vistas y certificados a plazo.

En pensiones, la Operadora incrementó sus activos en un 22% y cerró con 388.000 afiliados.

La cartera de crédito corporativa creció un 22% y dentro de ella, los créditos verdes un 223%.

El 64% de la clientela del banco ya es digital y el promedio de transacciones por medios de sus canales digitales es de 22,3 millones al mes.

Dimensión ambiental:

La cartera de negocios sostenibles creció un 40% en el 2024.

Se redujo en un 0,98% el consumo total de energía.

Se lograron reducir más de 50 toneladas de CO2e (dióxido de carbono equivalente), gracias a los proyectos de eficiencia energética.

8 nuevas sucursales lograron instalar paneles solares.

Se amplió la Ruta Eléctrica, de instalación de estaciones de carga para vehículos eléctricos, a 37 puntos en todo el territorio nacional.

Dimensión social:

Durante el 2024, se capacitó a más de 75.000 personas en educación financiera.

33.000 estudiantes fueron beneficiados con la materia Finanzas para la Vida Cotidiana, en alianza con el MEP.

Gracias al concurso Yo me uno a la Acción, en el 2024, tres ONG fueron beneficiadas con $25.000 para invertir en proyectos de impacto social y ambiental.

Se movilizaron más de $218.000 a las ONG por medio de la plataforma yomeuno.com

El 100% de los colaboradores de BAC recibió programas de formación.