Changan presenta el Avatr 11 2026 en Costa Rica, un SUV eléctrico con hasta 575 km de autonomía

Changan presentó en Costa Rica su nueva apuesta por movilidad eléctrica y lo hizo en grande con el Avatr 11 2026, un modelo premium que ofrece una experiencia de uso y confort muy completa.

Changan presenta el Avatr 11 2026 en Costa Rica, su SUV eléctrico con hasta 575 km de autonomía

En un evento que contempló desde la develación del vehículo hasta un test drive para conocer las prestaciones de primera mano, el Avatr 11 destacó desde el primer minuto con su impresionante diseño de corte europeo fabricado en Múnich en el centro de diseño de Changan.

La parte trasera del Avatr 11 mantiene una línea estilizada que refuerza su carácter deportivo y aerodinámico.

A primera vista destacan llantas de 21 pulgadas, manillas retráctiles y sistema de iluminación LED de última generación, pero eso no es todo, este SUV de alta gama distribuido por Inchcape Costa Rica, combina tecnología de Huawei y baterías CATL que elevan el estándar de lo que un vehículo eléctrico puede brindar.

Camilo Hidalgo, Gerente Automotriz de Inchcape Costa Rica aseguró que la presentación del Avatr 11 representó un hito para la compañía dado que era un área en la que no se habían adentrado tanto y que en el país está creciendo con mucha fuerza, por lo que ofrecer una alternativa propia es una forma de seguir evolucionando y llegar a un público que busca la sostenibilidad.

Camilo Hidalgo, Gerente Automotriz de Inchcape Costa Rica

“Estamos apostando a la movilidad eléctrica en el país. El año pasado el 17% de la industria en Costa Rica fue eléctrica, eso quiere decir que cada vez son más los que migran a nuevas tecnologías que apuestan por la sostenibilidad, esto se alinea mucho con nuestros objetivos de corto y mediano plazo de la compañía”.

Autonomía y especificaciones

El Avatr 11 cuenta con una batería de 90,38 kWh que permite hasta 575 km de autonomía en el ciclo NEDC y 475 km bajo el ciclo WLTP. Con esta capacidad, es un vehículo con el que no hay necesidad de preocuparse por recorrer largas distancias.

El diseño frontal del Avatr 11 combina líneas deportivas, iluminación LED de última generación y una estética futurista.

Es ideal para recorridos urbanos y también para salir de la ciudad: “nos va a dar una autonomía bastante importante como un SUV urbano, podemos hacer viajes sin ningún problema desde San José hasta Pérez Zeledón, desde San José hasta Liberia sin preocuparnos, tenemos una gran ventaja también que podemos llegar a tener una carga rápida en su plataforma de 800 voltios, con hasta 240 kW de potencia de carga y podemos llegar a cargar desde un 30% hasta un 80% en tan solo 15 minutos”, explicó José Fernando Solano, Brand Manager de Changan.

En sus interiores destaca un habitáculo con tecnología envolvente con tres pantallas, conectividad 4G, Wifi, cargador inalámbrico y sistema de audio Meridian con 25 parlantes.

El Avatr 11 integra tres pantallas digitales, conectividad 4G, WiFi y sistema de audio Meridian con 25 parlantes.

Además de ello, resalta la tapicería en cuero Nappa antibacteriano, asientos eléctricos en 14 vías con función de gravedad cero, luz ambiental configurable en 256 colores y techo panorámico UV. De esta manera, garantiza una experiencia muy agradable de uso tanto para quien conduce como para los acompañantes que simplemente disfrutan del trayecto.

Los asientos en cuero Nappa antibacteriano del Avatr 11 ofrecen ajuste eléctrico en 14 vías y función gravedad cero para mayor confort en cada trayecto. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Otro de los rubros en los que el Changan Avatr 11 hace un énfasis especial es en la seguridad. Con seis airbags y un paquete de 20 asistencias avanzadas a la conducción (ADAS), como control crucero adaptativo, advertencia de colisión frontal y trasera, detector de punto ciego, entre otras.

Lo pusimos en acción

Durante la presentación de este vehículo se ofreció la posibilidad de hacer un test drive y ¿cómo nos íbamos a negar ante tal oportunidad? Por eso es que nos subimos y tomamos el volante para poder vivir la experiencia en primera persona.

Lo primero que hicimos al Avatr 11 fue sentir su confort, ajustamos el asiento a nuestra posición óptima para conducir, utilizamos las paletas laterales para que la transmisión automática nos ubicara en conducción y empezamos a sentir su respuesta inmediata al tocar el acelerador.

Su dirección es 100% amigable con quien lo conduce, pudimos acelerarlo para sentir su potencia, en pocos segundos pasamos de 0 a poco más de 100 km/h en un espacio totalmente controlado y pusimos a prueba su sistema de frenado eficiente que nos brindó seguridad en todo momento.

Pudimos poner a prueba su respuesta al acelerador y su sistema de frenado, confirmando el enfoque en desempeño y seguridad del modelo.

El Avatr 11 ya se encuentra disponible en Costa Rica por un precio que va desde los $61,990, e incluso puede tener la opción de personalizar su unidad en distintas configuraciones de interior con un tiempo de entrega estimado de 4 a 5 meses para pedidos especiales.

Para más información sobre el nuevo Avatr 11 2026 y sus configuraciones disponibles, puede visitar la página oficial de la marca https://www.changan.cr/.